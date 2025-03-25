陸配亞亞限期今離境 王鴻薇：重視人權才能區別獨裁

陸配網紅劉振亞被移民署廢止居留許可，最晚須於今天離境；劉振亞則說，「我不會自動走，因為我沒有覺得我做錯了，我覺得我是無辜的，我的孩子也是無辜的」。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，中華民國應展現民主法治，重視人權，才能和專制獨裁國家區別。

王鴻薇表示，台灣是一個法治的國家，也是一個重視人道跟人權的國家，希望政府在執法的過程裡面，能夠顧及人道跟人權的照顧，這是我國跟專制獨裁國家不同的地方。王鴻薇呼籲，中華民國應該展現民主和法治，重視人道、重視人權，才能夠區別於專制跟獨裁的國家。

另外，有關民眾黨立院黨團今天主張普發現金6千元，和國民黨團主張1萬元不同，王鴻薇表示，這部分沒有問題， 本來重大法案就會跟民眾黨團充分協商，據她了解，民眾黨團也提特別條例，但國民黨團版在交付委員會審查時，被民進黨提復議，所以國民黨主張普發現金1萬元，民眾黨主張普發現金6千元，民進黨則是全部在阻擋，一毛錢不給，才是這個議題最主要的重點。