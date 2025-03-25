陸配亞亞事件爭議 陳其邁：法律認定問題、支持主管機關
網紅陸配「亞亞」劉振亞遭移民署廢止在台依親居留許可並限期離境，今天是最後一天，劉聲稱不會主動離境。高雄市長陳其邁表示，亞亞事件純粹屬於法律認定問題，應該由權責機關審查，他會支持主管機關作法。
劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」，武統言論被移民署認定言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可，限期今天前離境。
劉女聲請停止執行被台北高等行政法院駁回，她抗告，盡管尚未裁定，但不影響執行。台灣國際家庭互助協會今陪同她及家人赴內政部，希望撤銷行政處分。
高雄市府今早召開市政會議，媒體詢問對於「亞亞事件」的看法，是否支持相關單位把她驅離。陳其邁說，他認為這個是純粹屬於法律認定的問題，應該由權責機關本於職權來做審查，會支持主管機關的做法。
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