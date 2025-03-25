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支持驅逐亞亞 邱垂正：沒中華民國、沒言論自由

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。陸配網紅「亞亞」因在網路發表武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，今日不離境則將強制出境，邱垂正表態，圖／聯合報資料照
陸委會主委邱垂正。陸配網紅「亞亞」因在網路發表武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，今日不離境則將強制出境，邱垂正表態，圖／聯合報資料照

陸配網紅「亞亞」因在網路發表武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，需於今日離境，若不離境，將遭強制出境。陸委會主委邱垂正今日表示，支持主管機關相關作為，鼓吹戰爭，武統台灣，已不屬於言論自由，「沒有中華民國，哪來的言論自由」？

亞亞對於因發表遭政府認定的武統言論，遭廢除依親居留許可，將被強制出境，表示她沒有錯，她沒有訂班機，不會離開台灣。

邱垂正今日表示，有關極少數陸配發表鼓吹戰爭，武統台灣，或是矮化、消滅中華民國的言論，這已不屬於言論自由層次，為了維護國家安全與社會秩序，支持主管機關依法、依程序行政，「我們支持主管機關相關作為」。由於她有很多複雜行為，這也涉及到各種輿論戰、心理戰，還有法律戰，主管機關一定會依法行政，維護國家安全以及社會安定。

關於亞亞背後是否有人指導，邱垂正表示，他是覺得她的過去言行，主管機關不斷提醒，這樣講一定會造成台灣社會所有國人的公憤與不齒，也認為這事情愉悅很多法律規定，依照兩岸條例相關規定，必須支持主管機關依法進行行政處分，跟行政作為，確保社會秩序。這事情，看國人的情緒被挑起，這對政府是否能貫徹公權力也很重要，所以全力支持主管機關依法行政。

對於機票由誰埋單，邱垂正表示，相關程序還是要走完，支持主管機關依法行政，依照相關程序處理完。

針對危害國安究竟怎樣定義，邱垂正說，經過很多審議，從各個角度，當事人也有去法院，也已經被駁回。「我們是依法行政，主管機關會完成這項公權力落實，確保社會安定跟國家安全」。

有媒體追問，亞亞言行如何視為危害國安？邱垂正表示，不是有放了很多她的影片嗎？社會很容易認定，那就是鼓吹武統，鼓吹戰爭，消滅中華民國的言論。這絕對不是言論自由，沒有中華民國，哪來的言論自由？絕對支持主管機關依法行政。

至於自行出境跟遣送出境的差別是否為不用買機票，機票錢由誰負責，邱垂正僅說，執行面可以問移民署。

陸配

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