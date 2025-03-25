快訊

我是台灣孩子！陸配亞亞老公全台語控訴：難道要我走？

他買高股息「3大天王」月領9萬當房貸現金流 網讚最強防禦手段

大罷免延燒…花蓮縣府遭控「查水表」 檢依違反選罷法兵分四路搜索調查

聽新聞
0:00 / 0:00

稱亞亞不是普通媽媽 劉世芳：紅燈左轉會出車禍

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今早受訪談陸配亞亞一事。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳今早受訪談陸配亞亞一事。記者張曼蘋／攝影

陸配網紅「亞亞」劉振亞因遭認發表武統言論，被下令自行離境，但劉振亞堅持捍衛權利。內政部長劉世芳表示，「亞亞這位女士並不是普通媽媽」，大家可以看到從法律戰、輿論戰跟心理戰，可以說是三戰齊發。

立法院今持續行政院長卓榮泰施政報告，劉世芳今早受訪表示，亞亞影片出來後引起非常大的全民爭議，移民署按照相關規定、兩岸人民關係條例，已經做行政處分，希望10天內自行離境，如果沒有就會強制離境，到目前為止沒改變。

劉世芳強調，綜觀這幾日發展，亞亞這位女士並不是普通媽媽，大家可以看到從法律戰、輿論戰跟心理戰，可以說是三戰齊發。可看到有親中的台灣同胞在媒體上聲援、網紅在廣播電視、網路聲援，講的就是武統台灣是言論自由，但一再對外說的是，不管是行政單位或司法單位都做出最後裁示，希望按照原來行政處分處理，但沒想到亞亞聲請到台灣高等法院抗告被駁回後，現在仍往最高行政法院要求處理，「所以她對台灣法律的了解，不是大家所說的什麼都不知道。」

劉世芳表示，輿論戰部分，台灣很多親中團體，包括擔任過國民黨考紀會主委的葉大律師在法律戰上幫助，「但抵擋不住我們在司法、包括高等行政法院或是其他行政團體做的最後裁決」，最後心理戰，亞亞要求撤銷行政處分，但各位都知道台灣是有法律、規定、制度的地方。

劉世芳舉例，如果交通警察說「紅燈不能向左轉，你偏偏要紅燈轉左，不只接到罰單，還會發生車禍」，所以她一再對外講，亞亞不是簡單的普通媽媽，現在引用什麼國際兒童權利公約，「小孩子留在台灣是獲得更好的優待、厚待跟福利，還是回去中國大陸，鼓勵統一台灣，是要消滅台灣主權；國家部分，那還討論個別的生離死別，「這是完全中了中共的三戰，法律、輿論、心理戰的認知作戰。」

至於現場媒體詢問強制執行的實際做法，劉世芳認為，按照規定處理，以前已經有先例。

陸配

延伸閱讀

樂樂法利案 劉世芳：若覺得有處理瑕疵可訴願陳情

陸配亞亞3人居留許可遭廢 劉世芳：健保及工作權皆取消

替代役擴大召集在野憂備戰 劉世芳：是列入民防人力

陸配亞亞案「內政部持續接獲檢舉」 劉世芳：14國人戶籍廢止

相關新聞

稱亞亞不是普通媽媽 劉世芳：紅燈左轉會出車禍

陸配網紅「亞亞」劉振亞因遭認發表武統言論，被下令自行離境，但劉振亞堅持捍衛權利。內政部長劉世芳表示，「亞亞這位女士並不是...

民團預告陪「亞亞」開記者會 湧千則留言他自稱遭恐嚇

陸配網紅劉振亞遭認鼓吹武統言論被限期離境，期限今夜將至，她聲明「不會離開」，民間團體「台灣國際家庭互助協會」昨則在臉書貼...

今限期離境 陸配亞亞：我沒有覺得我做錯了 我是無辜的

陸配網紅劉振亞被移民署命限期離境，台灣國際家庭互助協會今天將陪同劉振亞及家人在內政部前舉行記者會，協會今天凌晨也在臉書放...

影／八炯等人靠近「歡送亞亞」遭阻 內政部外群眾場面一度緊張

陸配「亞亞」劉振亞遭限期離境，今早在內政部外開記者會陳情，吸引支持、反對民眾到場表達意見，稍早網紅「八炯」、「閩南狼」欲...

陸配亞亞限期今離境 王鴻薇：重視人權才能區別獨裁

陸配網紅劉振亞被移民署廢止居留許可，最晚須於今天離境；劉振亞則說，「我不會自動走，因為我沒有覺得我做錯了，我覺得我是無辜...

陸配亞亞內政部外開記者會民團聚集 逾40警力維安

陸配「亞亞」劉振亞遭限期離境，今早在內政部外開記者會陳情，吸引民眾聲援、抗議，台北市警方為避免衝突發生，提前畫設正、反支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。