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陸配亞亞拒離境 卓揆：處理務必溫柔但態度堅定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰表示，國家國格至關重要，他指示內政部處理上務必溫柔，但態度要堅定，清楚告訴國人，在主權安全情況底下，違法作為將嚴厲處置，沒有妥協空間。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰表示，國家國格至關重要，他指示內政部處理上務必溫柔，但態度要堅定，清楚告訴國人，在主權安全情況底下，違法作為將嚴厲處置，沒有妥協空間。記者黃義書／攝影

陸配網紅劉振亞被移民署命限期離境，台灣國際家庭互助協會今陪同她及家人赴內政部喊話撤銷行政處分。行政院長卓榮泰指出，國家國格至關重要，他指示內政部處理上務必溫柔，但態度要堅定，清楚告訴國人，在主權安全情況底下，違法作為將嚴厲處置，沒有妥協空間。 

劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」，武統言論被移民署認定言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可，限期今天前離境。劉女聲請停止執行被台北高等行政法院駁回，她抗告，盡管尚未裁定，但不影響執行。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對今晚就是劉振亞離台最後期限，若當事人不打算離開，政府是否採取強制離境，類似個案會比照辦理？

卓榮泰指出，一切由內政部依照「兩岸人民關係條例」相關內容處理，但政府態度非常堅定，他也要求內政部在溫柔處理的情況下，拿出堅定的態度，向國人表示國家國格被列為首要，「我們在保護的是中華民國台灣的主權與國格，而且言論自由自該有其界線」。

卓榮泰引用法界人士說法指出，言論自由有其界線，界線就在國家存續，不能又要詆毀國家，又要國家保護你、讓你去毀滅國家，這是不對的，同時先進民主國家對於言論自由保障也有類似判決說法，當國家安全受到威脅，民主國家可以用合理方式限制某些自由，保障公共利益，這在美國最高法院相關判例說明都已揭示。

他強調，政府要清楚告訴國人，在主權安全情況底下，任何違反法律的作為，一定會用最嚴厲的方式處置，但過程務必求得最溫柔的態度，但一定要讓國人知道，政府在這件事上的處理沒有任何妥協空間。 

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