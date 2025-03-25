亞亞將帶家人赴內政部 八炯喊話粉絲上街驅離武統陸配

陸配網紅「亞亞」被令最遲今天自行離境，她今天上午將與家人前往內政部，開記者會控訴移民署濫權。對此，台灣網紅「八炯」昨天喊話粉絲同時間一起去聲援內政部，他的助理和網紅「閩南狼」陳柏源將會到場，他則在黑熊學院記者會結束之後前往。

「亞亞」劉振亞因涉嫌發表武統言論，被移民署命最遲今晚午夜12時前自行離境，她今天上午10時將與家人，在台灣國際家庭互助協會陪同下赴內政部，請內政部長劉世芳正視移民署濫權問題，即刻撤銷行政處分，避免骨肉分離。

八炯昨天在YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」發布影片，呼籲網友上街驅離武統陸配，他說，亞亞可以帶著她的三胎回中國，但中國沒有台灣更完善的育兒津貼和育兒補助，還有營養午餐減免，以及各種補貼，亞亞回中國去她就養不起，所以他呼籲大家要去聲援內政部，要聲援劉世芳部長幹得好，「我們台灣人反對這些舔共的，都會是政府的後盾」，大家一定要站出來，聲援這些強力執法、嚴格執法的部會長官們。