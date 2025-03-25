聽新聞
0:00 / 0:00
亞亞將帶家人赴內政部 八炯喊話粉絲上街驅離武統陸配
陸配網紅「亞亞」被令最遲今天自行離境，她今天上午將與家人前往內政部，開記者會控訴移民署濫權。對此，台灣網紅「八炯」昨天喊話粉絲同時間一起去聲援內政部，他的助理和網紅「閩南狼」陳柏源將會到場，他則在黑熊學院記者會結束之後前往。
「亞亞」劉振亞因涉嫌發表武統言論，被移民署命最遲今晚午夜12時前自行離境，她今天上午10時將與家人，在台灣國際家庭互助協會陪同下赴內政部，請內政部長劉世芳正視移民署濫權問題，即刻撤銷行政處分，避免骨肉分離。
八炯昨天在YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」發布影片，呼籲網友上街驅離武統陸配，他說，亞亞可以帶著她的三胎回中國，但中國沒有台灣更完善的育兒津貼和育兒補助，還有營養午餐減免，以及各種補貼，亞亞回中國去她就養不起，所以他呼籲大家要去聲援內政部，要聲援劉世芳部長幹得好，「我們台灣人反對這些舔共的，都會是政府的後盾」，大家一定要站出來，聲援這些強力執法、嚴格執法的部會長官們。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言