今限期離境 陸配亞亞：不會主動離開

陸配網紅劉振亞被移民署命限期離境，台灣國際家庭互助協會今天將陪同劉振亞及家人在內政部前舉行記者會，請內政部長劉世芳正視移民署濫權問題，即刻撤銷行政處分，避免骨肉分離，對三名子女造成難以回復重大傷害。

劉振亞昨天也發聲明，不會主動離開，維護自身權益。強調從來沒有主張過武統，只是分析武統的危險性，提醒大家避免走到那一步。每一句話，都是在示警武統的可怕後果。

她說在這個媒體生態極其糟糕的環境下，隨便說兩句話都可能被惡意剪輯和曲解。但自己主張和平統一，因為相信這是兩岸最好的出路。

台灣事實查核中心董事長、國立中正大學傳播學系教授羅世宏前天在臉書指出，台北高等行政法院駁回劉女聲請停止執行裁定，混淆「鼓吹戰爭」與政治言論，誤用國際人權公約，使兩公約變成打壓異議言論工具，背離其原初保障人權之立法精神，裁定存在明顯瑕疵。

台灣國際家庭互助協會昨晚在臉書聲明說，移民署在社會輿論壓力下，採取過當處理，將拆散兩岸家庭，對三名未成年子女造成難以回復傷害，讓劉振亞感到悲傷；移民署違反國際公約，迫害陸配，高等行政法院為虎作倀，侵犯人權。

協會認為，移民署單憑影片便推論有危害國家安全結論，撤銷依親居留許可，明顯是為了奉命行事而擴大行政解釋空間，在缺乏明確判斷標準下，做出戕害新住民家庭的錯誤處分；是濫權違法行為。

劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」，被移民署認定言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可，限期今天前離境。劉女聲請停止執行被台北高等行政法院駁回，她抗告，最高行政法院昨收案尚未裁定，但不影響執行。