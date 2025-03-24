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陸配亞亞明限期離境！台灣國際家庭互助協會控拆散兩岸家庭 將陪同現身

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台灣國際家庭互助協會明天將陪同劉振亞及其家人舉行記者會，請內政部長劉世芳即刻撤銷行政處分。本報資料照片
台灣國際家庭互助協會明天將陪同劉振亞及其家人舉行記者會，請內政部長劉世芳即刻撤銷行政處分。本報資料照片

陸配網紅劉振亞被移民署命限期離境，明天就是最後一天；台灣國際家庭互助協會今晚在臉書發布聲明，明天將陪同劉振亞及其家人舉行記者會，請內政部長劉世芳正視移民署濫權的問題，即刻撤銷行政處分，避免骨肉分離，對三名子女造成難以回復的重大傷害。

台灣事實查核中心董事長、國立中正大學傳播學系教授羅世宏昨天在臉書指出，台北高等行政法院駁回劉女聲請停止執行的裁定，混淆「鼓吹戰爭」與政治言論，誤用國際人權公約，使兩公約變成打壓異議言論的工具，背離其原初保障人權之立法精神，裁定存在明顯瑕疵。

台灣國際家庭互助協會今晚在臉書發布聲明，內政部移民署本月12日以陸配劉振亞在抖音平台提及武統，有危害國家安全或社會安定之虞，遭內政部撤銷依親許可，強制十日內（3/25）出境；劉振亞對自己針對兩岸情勢的分析，遭移民署曲解為鼓吹武統，感到冤枉。

互助協會表示，移民署在社會輿論的壓力下，採取過當的處理，將拆散兩岸家庭，對三名未成年子女造成難以回復的傷害，讓劉振亞感到悲傷；協會指出，移民署違反國際公約，迫害陸配，高等行政法院為虎作倀 ，侵犯人權。

互助協會認為，移民署單憑影片便推論有危害國家安全的結論，立即撤銷依親居留許可，明顯是為了奉命行事而擴大行政解釋空間，並在缺乏明確的判斷標準下，做出戕害新住民家庭的錯誤處分，已經明確是濫權的違法行為。

台灣國際家庭互助協會明天上午10時，將與劉振亞及其家人共同在內政部前舉行記者會，請內政部長劉世芳正視移民署濫權的問題，即刻撤銷違法的行政處分，避免骨肉分離，對三名子女造成難以回復的重大傷害，讓劉振亞與台灣家人繼續在台灣共同生活。

劉振亞因經營抖音「亞亞在台灣」，鼓吹武力統一台灣，移民署認定她的言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可，限期10天內離境。劉女聲請停止執行，台北高等行政法院21日裁定駁回；她抗告，最高行政法院今天傍晚收案，尚未裁定。

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