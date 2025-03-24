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清水危樓頂樓塌陷開拆

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中清水區中興街爛尾樓塌陷，市府昨早調派重機具開拆頂樓。記者游振昇／攝影
台中清水區中興街爛尾樓塌陷，市府昨早調派重機具開拆頂樓。記者游振昇／攝影

台中清水中興街一處爛尾樓前天凌晨頂樓塌陷，緊急撤離住戶，都發局昨調派重機具清除頂層2樓鋼筋、水泥塊，預計3天以上才能完成。長臂大鋼牙一抓，樓頂原已殘破的鋼筋混凝土就碎得像豆腐渣，不斷掉落地面及其他樓層，怵目驚心。

本報空拍畫面，清楚可見坍塌區域的水泥嚴重碎化，都發局初判該棟樓為危樓 ，危險程度仍待3大技師公會鑑定。都發局擔心坍塌的水泥塊壓垮其他樓板，結構無法承重，昨上午9時出動大型機具，原預估要花3天拆除，但為了安全，不限3天。且為避免影響4樓結構，清除上方塌陷物後，會要求包商舖帆布，簡易防水。

3大技師公會研判，大樓內部鋼筋生鏽、混凝土剝落，3樓有住戶拿鋼板包裹梁柱，研判住戶應早就感覺大樓屋況有問題，自行採取補強措施，但未通報都發局。

都發局長李正偉表示，這建物頗難釐清所有權人，租戶中有人向不同人租借，產權複雜，營造廠商也跑掉，將裁罰所有權人，依建築法可罰6萬到30萬元，市府會以最重裁罰，如果後續沒處理仍有危險，依相關規定市府可強制要求和介入。

李正偉說，市府會再找結構技師鑑定建物是否安全，能否繼續居住。他說，這棟樓還無法判定是海砂屋，因5、6樓沒蓋好，成爛尾樓，海風滲入混凝土內，鋼筋鏽蝕後崩壞，年久失修，導致水泥剝落。

西寧里長王慶源表示，共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人安置旅館10天，但10天後不知何去何從。清水區公所表示，市政府安置住戶住旅館10天後，若住戶仍有住的問題，公所將轉介社會局，尋找資源協助這些暫度難關。

住戶 建物 爛尾樓

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