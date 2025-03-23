影／清水老舊大樓頂樓塌陷 台中藍綠議員盼市府重視危樓建物問題

台中市清水區一處老舊大樓昨天凌晨頂樓塌陷，住戶急疏散，國民黨台中市議長張清照表示，針對類似高危險、有疑慮的大樓或房舍，市府應建立完整資料庫；民進黨台中市議員謝志忠呼籲，市政府不要再亡羊補牢，應全面清查台中市老舊危樓，重視民眾住的安全問題。

台中市議長張清照表示，針對類似高危險、有疑慮的大樓或房舍，市府應建立完整資料庫可由民眾或公所通報，由結構技師時鑑定；一旦判定為危險建物，就要定期檢測或改善。政府對危險建物應有一套完整的SOP機制，避免讓不知情的住戶處在危險當中。

民進黨台中市議員謝志忠表示，市政府有能力主動積極調查全台中市危樓問題，他希望市政府不要再亡羊補牢，每次遇到問題才思解決方法，應全面清查，預防重於治療。

清水區頂樓塌陷大樓昨天現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人，今天在旅館安置仍有8戶20人，另有一戶6人已依親暫住。