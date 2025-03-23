快訊

NBA／詹姆斯復出戰收黑！公牛外線大爆發 湖人主場慘輸31分

玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

穿不適合鞋子也上榜 資深健身教練指一般人肌力訓練常犯7錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

影／清水老舊大樓頂樓塌陷 台中藍綠議員盼市府重視危樓建物問題

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區一處大樓頂樓昨天凌晨塌陷，市府今天開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影
台中市清水區一處大樓頂樓昨天凌晨塌陷，市府今天開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影

台中市清水區一處老舊大樓昨天凌晨頂樓塌陷，住戶急疏散，國民黨台中市議長張清照表示，針對類似高危險、有疑慮的大樓或房舍，市府應建立完整資料庫；民進黨台中市議員謝志忠呼籲，市政府不要再亡羊補牢，應全面清查台中市老舊危樓，重視民眾住的安全問題。

台中市議長張清照表示，針對類似高危險、有疑慮的大樓或房舍，市府應建立完整資料庫可由民眾或公所通報，由結構技師時鑑定；一旦判定為危險建物，就要定期檢測或改善。政府對危險建物應有一套完整的SOP機制，避免讓不知情的住戶處在危險當中。

民進黨台中市議員謝志忠表示，市政府有能力主動積極調查全台中市危樓問題，他希望市政府不要再亡羊補牢，每次遇到問題才思解決方法，應全面清查，預防重於治療。

清水區頂樓塌陷大樓昨天現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人，今天在旅館安置仍有8戶20人，另有一戶6人已依親暫住。

多數住戶是經濟弱勢戶，擔心將來無法再回大樓租住，清水區公所表示，市政府安置住戶住旅館10天後，如果住戶仍有住的問題，清水區公所將轉介社會局，尋找資源協助這些住戶暫度難關。

台中市清水區一處大樓頂樓昨天凌晨塌陷，市府今天開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影
台中市清水區一處大樓頂樓昨天凌晨塌陷，市府今天開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影

住戶 台中市 清水區

延伸閱讀

影／台中清水危樓塌陷現場 今天上午開始拆除頂樓

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

影／清水大樓塌陷疑似海砂屋 土木技師：要趕快補強或拆除

台中清水大樓塌陷呈V字 市府：將評估是否全棟拆除

相關新聞

影／清水老舊大樓頂樓塌陷 台中藍綠議員盼市府重視危樓建物問題

台中市清水區一處老舊大樓昨天凌晨頂樓塌陷，住戶急疏散，國民黨台中市議長張清照表示，針對類似高危險、有疑慮的大樓或房舍，市...

影／清水大樓頂樓塌陷疏散35人仍盼回去住 里長：多數是弱勢戶

台中市清水區一處近50年老舊大樓5、6樓昨天凌晨塌陷，35名住戶被緊急疏散和安置，清水區西寧里長王慶源表示，多數租屋者是...

圖解台中清水樓塌陷現場 六都爛尾樓個案一次看

台中市清水區中興街一處6層樓建物昨天凌晨驚傳5、6樓坍塌呈V字型，下方13戶、35人倉皇逃生，幸無人傷亡。該建物為「爛尾樓」仍有塌陷風險，住戶憂心無家可歸。

揪危樓…六都：強制鑑定很難

除了大地震過後被標註的紅、黃單建築會被列管，隱性的危樓、爛尾樓成了居住安全不定時炸彈，六都均表示，如果非公安申報對象、屋...

冷眼集／爛尾樓僅罰9千 不痛不癢…「幽靈建築」淪居住正義悲歌

台中清水區坍塌的大樓，如此明顯的「爛尾樓未爆彈」竟從未被列管，形同幽靈建築，已成為居住安全死角；住戶明知樓體危險，仍冒風...

知名爛尾樓未列管 議員促清查

屋頂處坍陷成Ｖ字型的大樓為當地知名的「爛尾樓」，建築師及土木技師等專家初判，可能為海砂屋或施工不良與年久失修釀禍。由於在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。