聽新聞
0:00 / 0:00

揪危樓…六都：強制鑑定很難

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
大地震過後被標註的紅、黃單建築會被列管。圖／聯合報系資料照片
大地震過後被標註的紅、黃單建築會被列管。圖／聯合報系資料照片

除了大地震過後被標註的紅、黃單建築會被列管，隱性的危樓、爛尾樓成了居住安全不定時炸彈，六都均表示，如果非公安申報對象、屋主也不自主檢查，包含隱性的海砂屋、震損房屋及爛尾樓的安全都難掌握，也不易列管。

新北市工務局表示，新北市卅年以上老屋統計約七十八萬戶，除了震損的紅黃單建築外，並未列管危樓，但有補助屋主做耐震評估，截至去年底申請耐震初評補助共四○五○棟，其中Ｒ值（指結構安全性能評估危險度總評估分數）大於四十五分者共二四八三棟，預估影響約二萬二千三百四十七戶。因建物結構安全鑑定補助仍尊重民眾意願，無法強制民眾辦理，因此無法確實掌握建物的耐震能力。

高雄市工務局表示，市府主要透過公安稽查、申報與耐震評估來認定危樓，針對建築結構安全、違章建築或耐震不足的建物開立紅、黃單，二○一六年高雄美濃地震後，全市紅黃單至今還列管十一件，將依法通知改善；市府對於爛尾樓通常協調建商、協助轉手或走司法程序處理，但解決速度較慢，許多案件仍懸而未決。

依據高雄空地空屋自治條例規定，工程中止、因故停工或無人使用之建築物，除應維護建築物結構安全及工地環境衛生外，不得阻礙騎樓地及人行道暢通，建築物外觀及完工後應拆除物品，並不得影響市容觀瞻，違者可罰一萬二千元至六萬元，並限期改善；仍未改善者，並得按次處罰。必要時，主管機關得命建築物起造人、承造人、管理人、使用人或所有權人美化建築物外觀或自行拆除。

桃園市府表示，目前列管危樓有海砂屋十一件與四○三地震紅、黃單五件，也有規範海砂屋的自治條例，要求海砂屋停用、拆除，但尚未列管蓋到一半就不蓋的「爛尾樓」。都發局長江南志表示，桃園正推動防災型都更，已逐一盤點防災都更適用對象，必要時可擴大認定範圍。

台南市工務局表示，建築物需經過鑑定才能判定是否危樓，有些建物只是長期荒廢缺乏管理，若無立即性危險，也不能強制鑑定處理。

台南市工務局說，像中西區的來亞大樓是知名危樓，因缺乏管理，屋況不佳，曾出現磁磚剝落，被列為危樓，但因產權糾紛整合困難，拖延多年被視為市區之瘤，直到今年嘉義大埔地震後，外牆剝落砸中兩輛車，對公共安全造成威脅。之後鑑定報告指大樓氯離子超標、耐震能力不足，判定要拆除。

地震 建築

延伸閱讀

台中清水爛尾樓坍塌 盧秀燕允全力協助受災戶

清水爛尾樓未被列管 台中民代建議善用公安稽查平台

影／清水大樓塌陷疑似海砂屋 土木技師：要趕快補強或拆除

清水倒塌大樓是海砂屋？專家：可能有兩個原因

相關新聞

台中清水48年爛尾樓塌 住戶摸黑逃

台中市清水區中興街一處六層樓建物昨天凌晨驚傳五、六樓坍塌呈V字型，下方十三戶、卅五人倉皇逃生，幸無人傷亡。該建物為「爛尾...

台中清水爛尾樓樓塌「像炸彈」尖叫聲此起彼落

「砰砰聲好大聲，好像炸彈炸下來一樣。」台中市清水區爛尾樓的五、六樓塌陷，樓下許多住戶在睡夢中被嚇醒，倉皇逃生，回憶塌陷經...

冷眼集／幽靈建築 淪居住正義悲歌

台中清水區坍塌的大樓，如此明顯的「爛尾樓未爆彈」竟從未被列管，形同幽靈建築，已成為居住安全死角；住戶明知樓體危險，仍冒風...

揪危樓…六都：強制鑑定很難

除了大地震過後被標註的紅、黃單建築會被列管，隱性的危樓、爛尾樓成了居住安全不定時炸彈，六都均表示，如果非公安申報對象、屋...

知名爛尾樓未列管 議員促清查

屋頂處坍陷成Ｖ字型的大樓為當地知名的「爛尾樓」，建築師及土木技師等專家初判，可能為海砂屋或施工不良與年久失修釀禍。由於在...

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

清水區中興街大樓塌陷後，住戶從下午一點起陸續回到家裡整理帶走隨身的物品，住戶們雖大多知道清水區中興街這處地上6層大樓，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。