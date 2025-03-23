揪危樓…六都：強制鑑定很難

除了大地震過後被標註的紅、黃單建築會被列管，隱性的危樓、爛尾樓成了居住安全不定時炸彈，六都均表示，如果非公安申報對象、屋主也不自主檢查，包含隱性的海砂屋、震損房屋及爛尾樓的安全都難掌握，也不易列管。

新北市工務局表示，新北市卅年以上老屋統計約七十八萬戶，除了震損的紅黃單建築外，並未列管危樓，但有補助屋主做耐震評估，截至去年底申請耐震初評補助共四○五○棟，其中Ｒ值（指結構安全性能評估危險度總評估分數）大於四十五分者共二四八三棟，預估影響約二萬二千三百四十七戶。因建物結構安全鑑定補助仍尊重民眾意願，無法強制民眾辦理，因此無法確實掌握建物的耐震能力。

高雄市工務局表示，市府主要透過公安稽查、申報與耐震評估來認定危樓，針對建築結構安全、違章建築或耐震不足的建物開立紅、黃單，二○一六年高雄美濃地震後，全市紅黃單至今還列管十一件，將依法通知改善；市府對於爛尾樓通常協調建商、協助轉手或走司法程序處理，但解決速度較慢，許多案件仍懸而未決。

依據高雄空地空屋自治條例規定，工程中止、因故停工或無人使用之建築物，除應維護建築物結構安全及工地環境衛生外，不得阻礙騎樓地及人行道暢通，建築物外觀及完工後應拆除物品，並不得影響市容觀瞻，違者可罰一萬二千元至六萬元，並限期改善；仍未改善者，並得按次處罰。必要時，主管機關得命建築物起造人、承造人、管理人、使用人或所有權人美化建築物外觀或自行拆除。

桃園市府表示，目前列管危樓有海砂屋十一件與四○三地震紅、黃單五件，也有規範海砂屋的自治條例，要求海砂屋停用、拆除，但尚未列管蓋到一半就不蓋的「爛尾樓」。都發局長江南志表示，桃園正推動防災型都更，已逐一盤點防災都更適用對象，必要時可擴大認定範圍。

台南市工務局表示，建築物需經過鑑定才能判定是否危樓，有些建物只是長期荒廢缺乏管理，若無立即性危險，也不能強制鑑定處理。

台南市工務局說，像中西區的來亞大樓是知名危樓，因缺乏管理，屋況不佳，曾出現磁磚剝落，被列為危樓，但因產權糾紛整合困難，拖延多年被視為市區之瘤，直到今年嘉義大埔地震後，外牆剝落砸中兩輛車，對公共安全造成威脅。之後鑑定報告指大樓氯離子超標、耐震能力不足，判定要拆除。