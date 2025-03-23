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冷眼集／幽靈建築 淪居住正義悲歌

聯合報／ 本報記者陳敬丰
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影

台中清水區坍塌的大樓，如此明顯的「爛尾樓未爆彈」竟從未被列管，形同幽靈建築，已成為居住安全死角；住戶明知樓體危險，仍冒風險不願通報，也映照台灣的居住正義悲歌。

這棟橫跨六個門牌、最高處超過八層樓的爛尾樓，屋齡近半世紀，建商資金短缺，五、六樓蓋到一半就撒手不管。據了解，建商興建期間多處借錢，這些欠款最後以爛尾樓的產權抵押，形成產權複雜、無人負責的窘境。

建築法規定工程中止或廢止，起造人必須主動申報，否則將處以九千元以下罰鍰。對比動輒每戶開價千萬、上億元的建案，九千元的罰則根本不痛不癢，遑論清水爛尾樓的起造建商破產跑路、產權紊亂，加上年代久遠，不可能有人再去申報爛尾找自己麻煩。

台灣地震頻傳，大樓建物坍塌慘烈景象歷歷在目，屢屢喚起民眾對老屋安檢的意識，但除了紅、黃單列管建物，實際上還有許多不在清冊的老屋、舊大樓岌岌可危。清水這棟坍塌的連棟建物正是冰山一角，塌掉的五、六樓未完工、沒使照，市府雖稱未獲通報列管，但也從未清查過，出事了，難道真的毫無責任？

至於現行的建築物公安申報制度，能否補起居安破網？住戶清楚清水爛尾樓的風險，事實上，四年前該樓發生過樓頂女兒牆墜落意外，住戶卻寧可加裝鋼板遮雨棚，也不願通報；他們多是低收入戶，以每月四、五千元的低價承租，若通報危樓被迫搬離，恐讓自己陷於無力負擔下一個租屋處的窘境。

建商跑路、法規缺失加上「居住不正義」，種種因素構成了無人通報及確認爛尾危樓安全性的惡性循環，這種現象存在於全台各縣市。整起案件中最該被究責的對象雖非台中市府，但作為最有能力處置「幽靈建築」的主管機關，市府仍應積極尋求解方，畢竟危樓影響的不僅是住戶，還有周邊居民，甚至每一個路過的行人。

住戶 建築 爛尾樓

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