聽新聞
0:00 / 0:00

知名爛尾樓未列管 議員促清查

聯合報／ 記者陳敬丰黑中亮／台中報導
台中清水大樓頂層塌陷，5、6樓層塌陷意外，所幸無人受傷。記者黑中亮／攝影
台中清水大樓頂層塌陷，5、6樓層塌陷意外，所幸無人受傷。記者黑中亮／攝影

屋頂處坍陷成Ｖ字型的大樓為當地知名的「爛尾樓」，建築師及土木技師等專家初判，可能為海砂屋或施工不良與年久失修釀禍。由於在塌陷意外前，中市府未曾將該大樓列管為危險建築，民代認為法規有疏漏，要求市府全面清查，由基層里長逐層呈報、通盤管制。

清水區中興街六層樓建築坍塌的五、六樓未蓋完，僅一到四層低樓層取得使用執照。台中市土木技師公會昨會同市府都發局進入大樓現勘建築結構，初步疑為海砂屋，理事長林育信說，五、六樓已經不能使用，一到四樓的天花板出現混凝土剝落鋼筋鏽蝕，有危險性，建議結構補強或拆除。

台中建築師公會理事長虞承宗說，目測來看這棟建築物是年久失修，並無磁磚等保護，只有混凝土，還有混凝土碎化嚴重、鋼筋鏽蝕等狀況。硬體結構需要檢測，但年代久遠，建議都更較安全。

台中市結構技師公會常務監事林明勝也說，這棟建物是不是海砂屋還待取樣鑑定，但混凝土碎化、鋼筋鏽蝕，在沒有保護的情況之下，日曬雨淋鋼筋會膨脹到原來的數倍。目前五、六樓坍塌，頂梁壓力會加在四樓以下，需要進一步確定低樓層，甚至是隔壁鄰房也應鑑定，確認沒問題再住較安全。

事發大樓經都發局確認，過去數十年來沒有接獲任何民眾投訴，也沒有相關訊息，並未納入危險建築列管。無黨籍議員陳廷秀說，台中市即將建置公安稽查平台，最近臨時會已經解凍該筆預算，建議市府利用此套整合十九個局處的平台，全面清查轄內危老建築，由基層里長逐級呈報，可以做到通盤管制，否則時不時發生危老建築意外，「今天幸好沒有傷亡，下次就不一定這麼幸運了。」

國民黨籍副議長顏莉敏也認為，爛尾樓未被列管可能與法規有關，這棟大樓一九七七年建成，當時法規是否已經包含爛尾樓管控？都須要進一步查證；至於全面盤查市內危老建築，須做好配套措施，否則有些人住了一輩子的房子，被鑑定為危老建築就要強制拆遷，恐衝擊屋主與住戶權益。

民進黨議會黨團總召王立任說，這起坍塌案凸顯過去建管方面的缺失，應該要有更完善的機制監督建物施工的進度與結果；他前年曾質詢市府，台中危老重建計畫的核准率六都倒數第一，僅有百分之七十四，如今又發生大樓塌陷事件，市府應更加積極改善危老建築問題，協助老屋重建。

台中市 建築師 爛尾樓

延伸閱讀

台中清水爛尾樓坍塌 盧秀燕允全力協助受災戶

清水爛尾樓未被列管 台中民代建議善用公安稽查平台

溫差大釀禍？北市林森北路大樓外牆剝落 石塊砸傷車內母女

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

相關新聞

台中清水48年爛尾樓塌 住戶摸黑逃

台中市清水區中興街一處六層樓建物昨天凌晨驚傳五、六樓坍塌呈V字型，下方十三戶、卅五人倉皇逃生，幸無人傷亡。該建物為「爛尾...

台中清水爛尾樓樓塌「像炸彈」尖叫聲此起彼落

「砰砰聲好大聲，好像炸彈炸下來一樣。」台中市清水區爛尾樓的五、六樓塌陷，樓下許多住戶在睡夢中被嚇醒，倉皇逃生，回憶塌陷經...

冷眼集／幽靈建築 淪居住正義悲歌

台中清水區坍塌的大樓，如此明顯的「爛尾樓未爆彈」竟從未被列管，形同幽靈建築，已成為居住安全死角；住戶明知樓體危險，仍冒風...

揪危樓…六都：強制鑑定很難

除了大地震過後被標註的紅、黃單建築會被列管，隱性的危樓、爛尾樓成了居住安全不定時炸彈，六都均表示，如果非公安申報對象、屋...

知名爛尾樓未列管 議員促清查

屋頂處坍陷成Ｖ字型的大樓為當地知名的「爛尾樓」，建築師及土木技師等專家初判，可能為海砂屋或施工不良與年久失修釀禍。由於在...

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

清水區中興街大樓塌陷後，住戶從下午一點起陸續回到家裡整理帶走隨身的物品，住戶們雖大多知道清水區中興街這處地上6層大樓，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。