知名爛尾樓未列管 議員促清查

屋頂處坍陷成Ｖ字型的大樓為當地知名的「爛尾樓」，建築師及土木技師等專家初判，可能為海砂屋或施工不良與年久失修釀禍。由於在塌陷意外前，中市府未曾將該大樓列管為危險建築，民代認為法規有疏漏，要求市府全面清查，由基層里長逐層呈報、通盤管制。

清水區中興街六層樓建築坍塌的五、六樓未蓋完，僅一到四層低樓層取得使用執照。台中市土木技師公會昨會同市府都發局進入大樓現勘建築結構，初步疑為海砂屋，理事長林育信說，五、六樓已經不能使用，一到四樓的天花板出現混凝土剝落鋼筋鏽蝕，有危險性，建議結構補強或拆除。

台中建築師公會理事長虞承宗說，目測來看這棟建築物是年久失修，並無磁磚等保護，只有混凝土，還有混凝土碎化嚴重、鋼筋鏽蝕等狀況。硬體結構需要檢測，但年代久遠，建議都更較安全。

台中市結構技師公會常務監事林明勝也說，這棟建物是不是海砂屋還待取樣鑑定，但混凝土碎化、鋼筋鏽蝕，在沒有保護的情況之下，日曬雨淋鋼筋會膨脹到原來的數倍。目前五、六樓坍塌，頂梁壓力會加在四樓以下，需要進一步確定低樓層，甚至是隔壁鄰房也應鑑定，確認沒問題再住較安全。

事發大樓經都發局確認，過去數十年來沒有接獲任何民眾投訴，也沒有相關訊息，並未納入危險建築列管。無黨籍議員陳廷秀說，台中市即將建置公安稽查平台，最近臨時會已經解凍該筆預算，建議市府利用此套整合十九個局處的平台，全面清查轄內危老建築，由基層里長逐級呈報，可以做到通盤管制，否則時不時發生危老建築意外，「今天幸好沒有傷亡，下次就不一定這麼幸運了。」

國民黨籍副議長顏莉敏也認為，爛尾樓未被列管可能與法規有關，這棟大樓一九七七年建成，當時法規是否已經包含爛尾樓管控？都須要進一步查證；至於全面盤查市內危老建築，須做好配套措施，否則有些人住了一輩子的房子，被鑑定為危老建築就要強制拆遷，恐衝擊屋主與住戶權益。

民進黨議會黨團總召王立任說，這起坍塌案凸顯過去建管方面的缺失，應該要有更完善的機制監督建物施工的進度與結果；他前年曾質詢市府，台中危老重建計畫的核准率六都倒數第一，僅有百分之七十四，如今又發生大樓塌陷事件，市府應更加積極改善危老建築問題，協助老屋重建。