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台中清水爛尾樓樓塌「像炸彈」尖叫聲此起彼落

聯合報／ 記者黑中亮趙容萱／台中報導

台中清水樓坍塌現場 製表／地方社會中心
台中清水樓坍塌現場 製表／地方社會中心
「砰砰聲好大聲，好像炸彈炸下來一樣。」台中市清水區爛尾樓的五、六樓塌陷，樓下許多住戶在睡夢中被嚇醒，倉皇逃生，回憶塌陷經過仍餘悸猶存。不少住戶在黑暗中一邊喊醒小孩、一邊驚聲尖叫，呼叫逃生的聲音此起彼落，直喊「趕快跑！」

事發大樓的五、六樓沒有使用執照，無人入住，下方的一到四樓共十三戶、卅五人，因為當地租金每月只要幾千元，多為清寒低收入戶承租。住戶們昨天清晨先是感受到如地震般搖動，接著聽到巨大崩落聲響，隨即驚醒連忙逃生，所幸無人傷亡，有驚無險。

住在四樓的石姓住戶說，她一家人住在這已經十幾年，先前她有上樓查看五樓，發現五樓沒蓋好無法住人，前陣子就已聽到陸續有水泥塊掉落，發出「砰！」聲響，昨天塌陷更彷彿炸彈炸下來，相當嚇人；住在附近的居民也說「好像地震一樣」，被崩塌聲嚇醒，大家四處呼叫趕快跑。

王先生說，早知五樓和六樓是危樓，屋主平時沒有在整理，自己過去十年住得好好的，直到昨天凌晨樓上崩塌時，自己剛好在看電視，感覺到整棟房子都在搖，震動四、五下後發出巨響，崩坍過程「一直搖」，尤其第二次崩塌搖晃最大力，一開家門發現外面全是灰。

四樓林小姐，樓塌時她正在睡覺，聽到聲音嚇一跳，一直到警察敲門才出來，表示自己住在這裡卅年了，並不想搬走。三樓徐先生則說，他一家三口搬來約二年，昨天凌晨喊小孩起床、趕快跑，現在頭痛的是，十天安置期後，小孩念書怎麼辦。

「住這裡早習慣了，將來怎麼辦？」不少住戶昨紛紛表示知道大樓是老屋，但因為房租便宜，才會選擇長住；四樓葉姓住戶說，心裡不想搬，但應該住不下去了。

三樓的徐姓住戶也說，自己是艱苦人，住這裡十幾年，每月租金只要四千元，現在安置只能住十天旅社，未來不知怎麼辦才好，希望政府給予幫助。也有不少住戶對未來生活茫然，忍不住哭泣。

住戶 小孩 崩塌

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