只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

清水區中興街大樓塌陷後，住戶從下午一點起陸續回到家裡整理帶走隨身的物品，住戶們雖大多知道清水區中興街這處地上6層大樓，有建築方面的問題，但基於每戶只要幾千塊錢的房租，也就分別住在這裡十多年。

4樓葉姓住戶說，目前沒有工作，但由於房租每月只要幾千塊，「早就住習慣了！」大樓除了外面有崩塌，但看到家裡面都還好，談到未來說自己還不知道該怎麼辦，只是知道做了10多年的感覺，將來應該不能再住下去了。

一位外送服務員也住在大樓內，拿完個人物品離去前說，這裡交通很方便，而且房租很便宜，也就沒有在意屋況了。

同樣住4樓的石姓住戶表示，住十幾年的每月租金只要4000元，她有上樓查看5樓，現在安置只能住10天，未來不知怎麼辦才好，希望政府給予幫助。