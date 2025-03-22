影／清水大樓塌陷疑似海砂屋 土木技師：要趕快補強或拆除

台中市清水區中興街這處地上6層大樓，清晨發生崩塌後，台中市土木技師公會中午來到現場會勘建築結構是否安全，初步疑似海砂屋目前沒有立即危險，但4樓天花板出現混凝土剝落鋼筋裸露，目前來看，五樓六樓其實是已經不能使用了。

理事長林育信指出，1234樓目前來看沒有立即性的危險，不過我們現場看到，住戶或屋主因為有用鋼板去做包覆去做支撐，此外，也有看到有一些天花板是用木板去把它撐住，所以我們研判說，如果木板拿下來，我們也可以很明顯看到鋼筋鏽蝕的現象，那其實就蠻危險的。