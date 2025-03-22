聽新聞
0:00 / 0:00
台中清水大樓塌陷呈V字 市府：將評估是否全棟拆除
台中市清水區一棟大樓今天凌晨傳出5、6樓層塌陷意外，漏夜疏散13戶35人，台中市都發局長李正偉等人上午會同台中市建築師公會、台中市土木技師公會進入大樓會勘。都發局指出，結構技師評估該棟建築不宜居住，後續將再評估是否全棟拆除。
民政局表示，台中市清水區中興街一處地上6層大樓，今天凌晨5、6樓層塌陷，所幸無人受傷，清水區長蔡慶生偕同西寧里長王慶源及社會課長陳麗慧現場慰問並處理安置事宜，共疏散13戶、35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人返回原屋，民政局長吳世瑋到場關心並致贈慰問金。
李正偉、副局長曾文誠上午會同台中市建築師公會、台中市土木技師公會進入大樓會勘，發現4樓以上樓梯已封閉，4樓鋼筋裸露嚴重，結構龜裂滲水，再加上海風長期吹蝕，風化相當嚴重，坍塌的大量水泥塊壓在四樓屋頂，危及居住安全。
李正偉表示，大樓的使用執照僅到4樓，未來將清查是否有涉及違建、違規使用部分，並依法開罰；另外，部分住戶使用鋼板加固梁柱，顯見住戶已清楚住屋的安全狀況；目前評估結構無立即性危險，下午1至3時開放住戶回屋取物；明天調派長臂式抓斗清楚4樓屋頂的混凝土塊，減輕屋頂承重，避免危險。
市府社會局表示，目前有9戶26人暫住旅館安置，社工將持續關懷，協助安排依親或租屋。若10天旅館安置結束後仍有居住需求，將請區公所評估開設臨時避難收容處所，以照顧受災住戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言