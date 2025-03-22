台中清水大樓塌陷呈V字 市府：將評估是否全棟拆除

台中市清水區一棟大樓今天凌晨傳出5、6樓層塌陷意外，漏夜疏散13戶35人，台中市都發局長李正偉等人上午會同台中市建築師公會、台中市土木技師公會進入大樓會勘。都發局指出，結構技師評估該棟建築不宜居住，後續將再評估是否全棟拆除。

民政局表示，台中市清水區中興街一處地上6層大樓，今天凌晨5、6樓層塌陷，所幸無人受傷，清水區長蔡慶生偕同西寧里長王慶源及社會課長陳麗慧現場慰問並處理安置事宜，共疏散13戶、35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人返回原屋，民政局長吳世瑋到場關心並致贈慰問金。

李正偉、副局長曾文誠上午會同台中市建築師公會、台中市土木技師公會進入大樓會勘，發現4樓以上樓梯已封閉，4樓鋼筋裸露嚴重，結構龜裂滲水，再加上海風長期吹蝕，風化相當嚴重，坍塌的大量水泥塊壓在四樓屋頂，危及居住安全。

李正偉表示，大樓的使用執照僅到4樓，未來將清查是否有涉及違建、違規使用部分，並依法開罰；另外，部分住戶使用鋼板加固梁柱，顯見住戶已清楚住屋的安全狀況；目前評估結構無立即性危險，下午1至3時開放住戶回屋取物；明天調派長臂式抓斗清楚4樓屋頂的混凝土塊，減輕屋頂承重，避免危險。