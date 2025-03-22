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清水倒塌大樓內部狀況曝 3樓梁柱「有用鋼板包裹」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
清水坍塌大樓內部，可以看出顯然沒有蓋完，且多處鋼筋裸露、混凝土脫落。圖／都發局提供
清水坍塌大樓內部，可以看出顯然沒有蓋完，且多處鋼筋裸露、混凝土脫落。圖／都發局提供

台中市清水區48年老樓凌晨5、6樓坍塌，都市發展局與建築師、土木技師和結構技師現勘，發現確實有鋼筋裸露、混凝土脫落的狀況，且3樓住戶有用鋼板包裹梁柱，應該知道有混凝土脫落狀況，卻沒有通報；目前相關單位待釐清建物所有權，確定裁罰對象。

都發局長李正偉、台中建築師公會、土木技師公會與結構技師公會上午11時許，從中興街入口進入坍塌大樓內部，11時半許下樓。

李正偉表示，初步現勘，發現4、5樓塌陷處的確有鋼筋裸露、混凝土脫落的情形，可能是因為早期建築物長期受到海風侵蝕，有地方滲水，導致鋼筋鏽蝕、混凝土脫落；4樓樓板受到塌陷物影響，都發局下午會請廠商評估，預計明天出動長臂式抓斗，將5、6樓坍塌的重物移除。

李正偉指出，3樓有發現住戶用鋼板包裹住梁柱，增加支撐力、避免混凝土脫落，此外4、5樓的鐵門也已封閉，以此判斷，住戶應該知道部分樓層有鋼筋鏽蝕狀況，都發局卻從未收到相關通報；後續也要再釐清該鋼板保護措施是誰施作、何時施作，以及為何沒有通報。

李正偉表示，目前須要釐清的事項包含大樓居住範圍是否在原來的建築許可申請範圍內，若超過範圍，就屬於違建，且可能涉及公共危險，必須究責建物所有權人；初步了解這棟大樓產權混亂，會先去找原建商的起造人、建物所有權人與建物使用人，確認裁罰對象。

李正偉說，目前大樓住戶大部分都是承租戶，這部分的責任也還要再釐清；建物沒有立即性危險，已通知住戶下午1時到3時可回大樓取物。

台中市都發局、建築師公會、結構技師公會、土木技師公會上午11時進入大樓內現勘。記者陳敬丰／攝影
台中市都發局、建築師公會、結構技師公會、土木技師公會上午11時進入大樓內現勘。記者陳敬丰／攝影
都發局長李正偉（中）表示，後續要釐清居住區域是否在原先的建築許可申請範圍內，以及大樓的產權問題，以利究責。記者陳敬丰／攝影
都發局長李正偉（中）表示，後續要釐清居住區域是否在原先的建築許可申請範圍內，以及大樓的產權問題，以利究責。記者陳敬丰／攝影
大樓3樓的梁柱被鋼板包覆，用以增加支撐力與防止混凝土脫落，都發局推斷住戶或房屋持有人應該知道建物有鋼筋鏽蝕、混凝土脫落狀況，卻未通報。圖／都發局提供
大樓3樓的梁柱被鋼板包覆，用以增加支撐力與防止混凝土脫落，都發局推斷住戶或房屋持有人應該知道建物有鋼筋鏽蝕、混凝土脫落狀況，卻未通報。圖／都發局提供
大樓內有鋼筋裸露、混凝土脫落的情形，可能是因為早期建築物長期受到海風侵蝕，有地方滲水，導致鋼筋鏽蝕。圖／都發局提供
大樓內有鋼筋裸露、混凝土脫落的情形，可能是因為早期建築物長期受到海風侵蝕，有地方滲水，導致鋼筋鏽蝕。圖／都發局提供

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