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建商地主有糾紛...塌頂清水大樓全出租 女房客：住了30年不想搬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中清水大樓頂層塌陷，5、6樓層塌陷意外，所幸無人受傷。記者黑中亮／攝影
台中清水大樓頂層塌陷，5、6樓層塌陷意外，所幸無人受傷。記者黑中亮／攝影

台中清水大樓頂層塌陷，5、6樓層塌陷意外，所幸無人受傷，現場共疏散13戶、並協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置，西寧里長王慶源指出，目前85至95號住戶全部都是出租戶，而造成5、6樓層塌陷意外，原因是當初大樓由建商跟地主合建，目前跟屋主、地主都還有糾紛，加上建商資金出問題後就倒閉，始終沒有辦法處理後續問題。

里長王慶源說，台中市清水區中興街一處地上6層大樓，最初是地主與建商合建，屋齡45年的老房子，最初就是因為雙方出現糾紛，雙方爭執多年後，建商因資金斷鏈而倒閉，造成5、6樓根本沒建好，連門窗裝潢都沒有，只有那個板膜拆起來而已，全棟大樓從有人入住到現在，都沒有維修及補建的紀錄。

王慶源指出，平時2、3樓環境很雜亂，平時都是租給一些比較困苦的低收入戶，租金甚至只有兩、三千塊，今天凌晨1點多發生頂層塌陷意外，所幸無人受傷，先委由天一、信東兩家旅社處理安置事宜，9戶26人清晨入住後，度過餘悸猶存的一晚，此外另有依親1戶1人、另有3戶計8人則計畫返回原屋。

住在4樓的林小姐、王先生，都說樓上崩塌時好像被炸彈炸到一樣，開車發現全部都是粉塵，但家中結構還好。林小姐更說自己住了30年，並不想搬走，她當在睡覺，聽到聲音嚇一跳，又繼續睡，一直到警察敲門才出來，她住的好好的。王慶源表示，目前旅社暫時居住10天，但民政局有要求社會局看看不能再協助延長，因為只有10天要找房子也是很困難，也有不少住戶指出小孩子還要上學，不容易找到適合的房子。

住在附近的住戶表示，「昨天晚上就好像地震一樣！」崩塌時砰、砰聲好大，大家半夜被驚醒，四處呼叫趕快跑。

有住附近的鄰居說，因為頂樓兩層沒住人，很久以前就有看到水泥的剝落，鋼筋更露出來，大樓前後有明顯差別，一邊看起來很漂亮，另一邊竟然這麼醜，昨天還在講，沒想到今天就倒了，所幸無人受傷，未來並不會擔心影響到鄰近的社區。

也有居民指出，這塊地大多屬於蔡姓地主，但土地都是連在一起，所以最初好像是分割出去，但部分地主土地持分不夠，大家沒溝通好，造成日後與建商衍生糾紛，而建商也因資金不足而跑路，才會造成房子年久失修而崩塌。

台中清水區西寧里長王慶源指出，目前85至95號住戶全部都是出租戶，反映只有10天安置要找房子也是很困難。記者黑中亮／攝影
台中清水區西寧里長王慶源指出，目前85至95號住戶全部都是出租戶，反映只有10天安置要找房子也是很困難。記者黑中亮／攝影
台中清水區塌樓承租戶王先生說樓上崩塌時好像被炸彈炸到一樣。記者黑中亮／攝影
台中清水區塌樓承租戶王先生說樓上崩塌時好像被炸彈炸到一樣。記者黑中亮／攝影
台中清水區西寧里長王慶源(左)等人關心塌樓的承租戶，雖然樓頂危險，但住四樓的林小姐(中)並不想搬走。記者黑中亮／攝影
台中清水區西寧里長王慶源(左)等人關心塌樓的承租戶，雖然樓頂危險，但住四樓的林小姐(中)並不想搬走。記者黑中亮／攝影

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