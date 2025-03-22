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清水倒塌大樓是海砂屋？專家：可能有兩個原因
台中清水地區近50年老舊大樓，今天凌晨1時許5、6樓坍塌，這棟為未完成的建築，建築師及土木技師初步判斷有兩種可能，一是海砂屋；二是施工不良，加上靠近海邊年代久遠，造成水泥碎化、鋼筋鏽蝕。都發局表示，現場判定1到4樓是否危險；另民眾取物將盡快確認入內是否安全？後續辦理補強或都更。
都發局長李正偉說，這棟建築物是民國66年取得使用執照，雖然沒有整棟興建完工，但低樓層有取得執照。
台中建築師公會理事長虞承宗說，目測來看看這棟建築物是年久失修，沒有磁磚等保護，只有混凝土，水泥碎化嚴重、鋼筋有鏽蝕的狀況。硬體結構部分還需要檢測，但年代久遠且失修，建議應該都更比較安全。
台中市結構技師公會常務監事林明勝說，這棟建物是不是海砂屋還待取樣鑑定，但水泥碎化，鋼筋鏽蝕，在沒有保護的情況之下，日曬雨淋鋼筋會膨脹到原來的數倍。低樓層能不能繼續居住，待進一步鑑定。
目前，5、6樓坍塌，頂梁壓力會加在4樓以下，這個部分還要進一步確定低樓層是否安全。隔壁的房屋也應鑑定後，沒有問題再居住比較安全。
都發局長李正偉說，這棟建物是在民國66年發給使用執照，距離現在已有48年屋齡。他表示低樓層是有使用執照的。
至於是否海砂屋還要調查，也可能因施工不良，建物又靠近海邊，年久失修，水泥脆化、鋼筋外露。
目前都發局將採取三項措施，第一個現場判定後續會不會繼續受影響？這必須相關所有權人同意取樣。另外居民是否能夠入內取物還要跟相關單位確認安全；第三後續建物要補強還是都更也必須進一步鑑定及協調。
李正偉表示，沒有民眾投訴，也沒有相關訊息，都發局未接獲有關危險建築的通報。
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