聽新聞
0:00 / 0:00
台中清水大樓塌陷 市府緊急救援疏散並啟動關懷機制
台中市清水區一棟屋齡45年大樓，今天凌晨發生5、6樓層塌陷意外。市府獲報後，消防局第一時間疏散13戶、35人至適當場所安置，無人員傷亡。現場拉封鎖線，派專人結構安全鑑定，市府持續關懷慰問住戶，提供全力協助。
消防局表示，今天凌晨1時44分獲報清水區中興街一處大樓發生5、6樓層塌陷意外，立即派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計4個單位，出動各式消防車8輛、消防員22名，由組員陳淩煌擔任指揮官。經查建築物為6層樓RC連棟建物，5樓及6樓無人居住，其餘樓層在清晨3時19分全數疏散完畢，無人員傷亡。
民政局表示，市府立即啟動關懷機制，由民政局長吳世瑋、清水區長蔡慶生偕同西寧里長王慶源及社會課長陳麗慧代表市長盧秀燕赴現場關心並致贈慰問金。現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人則返回原屋，公所將全力協助後續安置事宜。
都發局指出，該發生坍塌的老舊大樓，在確保人員疏散完成後，已立即警戒封鎖，將由都發局委請建築師公會前往現場做安全評估現勘鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言