「砰！」台中清水大樓塌陷 住戶以為地震、炸彈急喊醒小孩「快跑」

民政局表示，台中市清水區中興街一處地上6層大樓，今天凌晨5、6樓層塌陷，所幸無人受傷，清水區長蔡慶生偕同西寧里長王慶源及社會課長陳麗慧現場慰問並處理安置事宜，共疏散13戶、35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人返回原屋，民政局長吳世瑋到場關心並致贈慰問金。

住4樓王姓住戶表示，5樓和6樓早是危樓，沒有整理，他住四樓10年都好好的。他今天凌晨在客廳看電視，整棟房子在崩坍過程「一直搖」，尤其第二次崩塌搖晃最大力，房子都好好，一直搖，門打開，灰塵一大堆。

住4樓石姓住戶表示，今天凌晨好像是炸彈炸下來「砰！」好大聲，相當嚇人；她住十幾年，樓層越高，租金越便宜，她有上樓查看5樓，發現5樓沒有蓋好，無法住人，前陣子，陸續有水泥塊掉落，發出「砰！」聲響。現在安置只能住10天，有住戶在哭怎麼辦。

住3樓徐先生表示，他家3口人，住這裡約二年，今天凌晨是整棟房子都在搖晃，趕緊喊小孩起床、趕快跑，他剛開始以為遇到地震，後來想說不對，怎麼上面那麼大顆壓下來。