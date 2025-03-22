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清水塌樓早有傾斜今晨連塌兩次！居民目擊巨大聲響後一片白茫茫

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓下陷成V字型。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓下陷成V字型。記者黃仲裕／攝影

台中清水區一棟6層RC連棟大樓今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外，這棟大樓1到4樓有居民，13戶34人緊急撤離。當地居民表示，即使距離2公里外住戶，也可感覺凌晨共塌了兩次，探頭出來看時一片白茫茫煙霧瀰漫，看到竟然是房屋倒塌，嚇壞了。

清水地區沒有地震，一處約50年的集合式住宅突然倒塌。撤離的住戶說，屋內原有部分傾斜，失去水平，還拿其他鐵架、重物等稍作支撐，但因租屋便宜，且一時沒有感覺危險，繼續撐下去。

當地居民受訪時還心有餘悸，指出這棟樓將近半個世紀，還沒蓋完就變成爛尾樓，據了解地主整理後，1到4樓有部分住戶，5到6樓沒有人居住。

居民說，今天凌晨一點多突然聽到巨大聲響，住在一兩公里里外的民宅都感覺到震動，且連續兩次。居民跑出來，一時間還不曉得發生什麼事，直覺是地震。

居民說，還好倒塌的是5、6樓後面，如果是前面就慘了！真是萬幸。不過也有人擔心如果接下來有地震，附近民宅會受影響，希望市政府勘查。

居民表示樓房坍塌通報消防局，大概5分鐘左右救難人員就到場，勘查以後沒有發現傷亡，不幸中的大幸。

台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，附近居民以為地震被嚇醒。記者陳敬丰／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，附近居民以為地震被嚇醒。記者陳敬丰／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，附近居民以為地震被嚇醒，心有餘悸議論紛紛。記者陳敬丰／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，附近居民以為地震被嚇醒，心有餘悸議論紛紛。記者陳敬丰／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓下陷成V字型。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓下陷成V字型。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓千瘡百孔。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓千瘡百孔。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓下陷成V字型。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓下陷成V字型。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓下陷成V字型。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌，頂樓下陷成V字型。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌。記者黃仲裕／攝影
台中清水集合住宅凌晨房屋坍塌。記者黃仲裕／攝影

住戶 台中市 地震 爛尾樓

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