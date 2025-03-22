聽新聞
0:00 / 0:00
台中清水大樓頂2層「無風無雨竟塌了」 住戶驚恐：2年前起掉水泥塊
據了解，發生塌陷的位置為一棟屋齡近50年的建築，疑似因經年風化，加上當時建商在建造過程中資金不足，未能完成建設，導致房屋結構不完整，塌陷為5樓和6樓，所幸塌陷樓層無人居住。
一名住戶表示，她在20年前買下低樓層房子，但後來朋友才說這棟樓產權有糾紛，買的時候怎麼沒有看清楚？但因她買的房子產權清楚，不以為意，直到2年前，因為大樓一樓門口掉水泥塊，她才注意到大樓5、6樓外牆有水泥塊掉落問題。
「好恐怖！」這名住戶表示，也因為外牆修繕，她上樓才發現，整棟大樓大有問題，4樓沒人敢住，5樓和6樓沒有蓋好，天花板鋼筋裸露、水泥塊掉落。所以每有颱風大雨，她也會提心吊膽，沒想到今天凌晨無風無雨竟塌了。現在住戶最希望是政府趕快介入，鑑定大樓地基、結構有沒有問題等善後。
警方表示，經消防隊初步研判非爆炸事件，房屋老舊、年久失修導致5、6樓坍塌，無瓦斯外洩情形，為避免危害疏散全棟13戶34人。警方也調動人員於中興南街與海濱路口、西寧路與中興街口管制人車進入及警戒，並在現場拉起封鎖線管制人員進出。
清水區長蔡慶生，以及西寧里長王慶源抵達現場協助住戶安置事宜。全棟住戶在4時15分全數撤離完畢，並由區公所安置於旅社及旅社計9戶25人，自行依親計1戶1人，於4時22分建築物周邊擺設警戒線後解除管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言