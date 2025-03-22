影／台中清水「塌陷大樓」原貌曝光！屋齡近50年建商沒蓋完

台中市清水區一棟6層RC連棟大樓，今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外，整棟大幸無人受傷，該棟低樓層住戶13戶34人疏散。消息傳出引起當地人貼出倒塌前的照片對比討論，整棟大樓從原本屋頂有一處凸起，因塌陷呈V字型。

據了解，發生塌陷的位置為一棟屋齡近50年的建築，疑似因經年風化，加上當時建商在建造過程中資金不足，未能完成建設，導致房屋結構不完整，塌陷為5樓和6樓，所幸塌陷樓層無人居住。

消息傳出許多當地人討論，也有人貼出倒塌前照片，透過GoogleMap街景於2022年7月所拍攝的照片，可以看到倒塌點疑似就是屋頂凸起處，但事故原因仍待後續進一步調查確認。

警方表示，經消防隊初步研判非爆炸事件，房屋老舊、年久失修導致5、6樓坍塌，無瓦斯外洩情形，為避免危害疏散全棟13戶34人。警方也調動人員於中興南街與海濱路口、西寧路與中興街口管制人車進入及警戒，並在現場拉起封鎖線管制人員進出。