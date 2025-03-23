大法官提名人無律師 全律會遺憾

總統府21日公布司法院長被提名人蔡秋明（左四）、副院長被提名人蘇素娥（右三）、大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、鄭純惠（右二）、陳慈陽（右一）。記者潘俊宏／攝 總統府前天公布七位大法官被提名人都是檢察官、法官與學者，獨缺律師，全國律師聯合會昨天指出，「甚感遺憾，咸認不妥」。不過，目前大法官中仍有律師界出身的尤伯祥，加上被推薦的律師名單中有人手上有極具爭議案件，實務界多不認為還有必要增加律師背景大法官的名額。

至於司法院正副院長被提名人為台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、最高法院法官蘇素娥，國民黨立委王鴻薇指出，選擇蔡秋明做司法院長，當然會被質疑，是不是原來政治的黑手干預，已從原來的檢察系統，擴張升高至憲法法庭系統。

全律會聲明指出，全律會指出，歷來均有學養俱佳的律師獲大法官提名，並擔任大法官職務，本次大法官提名顯未考量律師於司法制度之重要性及維繫自由民主憲政秩序扮演地的角色，對此甚感遺憾。

不過，法界人士指出，早期大法官並沒有律師代表，馬英九總統時期才首次提名律師界的黃虹霞出任大法官，後來也提名律師出身的賴浩敏擔任司法院長；蔡英文總統任內提名尤伯祥律師擔任大法官，更遭黨內同志、前立委蘇治芬公開批評。據了解，此次律師團體推薦的人選中，也不乏曾經手爭議人物案件者，總統府經過審慎評估後才未提名。

總統府發言人郭雅慧表示，有關全律會建議，總統府尊重並虛心接受，未來政府將持續廣泛聽取各界意見。