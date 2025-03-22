全律會質疑大法官提名沒有律師 府：尊重並虛心接受
總統府昨公布7位大法官被提名人，包含檢察官、法官與學者等，但並沒有律師。全國律師聯合會今天表示，甚感遺憾，咸認不妥。總統府發言人郭雅慧表示，總統府尊重並虛心接受，未來政府將持續廣泛聽取各界意見，也盼7位被提名人均可獲立法院支持與同意。
全律會指出，審、檢、辯為司法權實質有效運作的3大重要支柱，也均為構成台灣自由民主憲政秩序不可或缺的功能及角色，歷來均有學養俱佳的律師獲大法官提名，並擔任大法官職務，但本次大法官提名顯未考量律師於司法制度的重要性及維繫自由民主憲政秩序所扮演的角色，對此甚感遺憾，咸認不妥。
郭雅慧表示，此次總統提名新任司法院院長、副院長及5位大法官人選，係考量司法院及憲法法庭憲政任務，徵詢各界意見並審慎思考後提出，盼守護自由民主憲政制度，提升國安案件專業能量，持續推動司法改革。
郭雅慧說，有關全律會建議，總統府表示尊重並虛心接受，未來政府將持續廣泛聽取各界意見，也盼7位被提名人均可獲立法院支持與同意，儘速補實大法官缺額，維繫國家憲法機關正常運作。
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