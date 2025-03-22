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總統人事提名權 立院法制局建議共通事項法制化

中央社／ 台北22日電

立法院法制局指出，朝小野大時，總統提名人選未必獲國會同意，建議將人事提名共通事項法制化，明定審薦小組機制、徵詢國會意見程序等，使提名作業獲各界信任。

總統賴清德去年8月提名7位司法院大法官人選，但去年12月遭立院全數封殺。今年3月初，在野黨團曾質疑總統府未行文通知在野黨推薦大法官，當時總統府表示，前總統馬英九、蔡英文任內的大法官提名審薦，對外徵才皆未行文任何政黨。總統府昨天公布7位大法官被提名人，提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。

立法院法制局日前提出「總統人事提名權行使規範之立法初探」報告，內容提到，總統在憲法機關人事提名權須經立法院同意，但在總統所屬政黨非國會多數黨時，提名人選未必當然獲得國會認同，引發爭議；現行法制中，總統的人事提名權規定散於司法院、考試院及監察院組織法，以及法律位階低的審薦小組作業要點，提名作業透明度待商榷。

法制局建議，憲法機關的職權雖有不同，但為確保獨立性，可考慮將人事提名的共通事項予以專法規定，內容可明定審薦小組運作機制及資訊公開、徵詢國會意見程序，除能廣納人才，也能使提名作業獲得各界信任。

此外，法制局也建議，憲法機關的人事提名法制化也可參酌行政院長提名獨立機關規範，明定同一政黨比例限制，且任期屆滿前一定時間需進行提名作業，未獲立法院同意則需一定時間內補足提名，並在草案中明定任命人員消極資格條件及免職規定。

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