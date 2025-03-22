大法官被提名人蔡秋明遭質疑 藍委：一定嚴格、認真審查

賴清德總統提名台灣高檢署主任檢察官蔡秋明出任司法院長，而蔡的「檢察官」身分引起法界議論。國民黨立委王鴻薇上午受訪指出，法務部長推薦的蔡秋明，來做司法院長，當然會被外界更加的質疑，是不是原來政治的黑手干預，從原來的檢察系統，要擴大升高到憲法法庭的系統，一定會嚴格審查。

立委王鴻薇、羅智強上午與蔣萬安參加就業博覽會，針對大法官提名人蔡秋明的背景，王鴻薇說，昨天賴清德總統所提出來的7位大法官人選，被指定為院長的蔡秋明是檢察官出身，因為過去司法院長從來沒有檢察官出身，受到各界質疑，甚至連民進黨立院總召柯建銘都不埋單，認為由檢察官擔任司法院長是不適宜的。

王鴻薇指出，可見這大法官的人選，未來送到立法院，一定受到嚴格的檢驗，對國民黨團來說，基本上總統府依法提出大法官的人選，一定用非常嚴格、認真的態度做審查。

她說，檢察官當司法院院長，已被外界質疑是不是檢審一體，且現在檢察官在司法公正性、是否有受政治干預，已經受到外界高度質疑之際，在這時候又選擇了蔡秋明做司法院長，當然會被外界更加的質疑。

羅智強也表示，選擇什麼樣背景的人，就可以聯想出賴清德今天想要的大法官是什麼樣的大法官，外界有很多的意見跟質疑，請賴清德總統好好想想。