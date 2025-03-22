「司法信任度低 提名蔡秋明用意何在」

總統賴清德提名台灣高檢署主任檢察官蔡秋明出任司法院長，而蔡清明的「檢察官」身分引起法界議論。法界人士指出，史上不乏律師、學者當過院長，評審標準是被提名人本質而非職業，重點是賴清德提名蔡秋明是想司法改革還是有其他想法？

法界人士說，歷來司法院長背景多元，剛卸任的許宗力是學者，前院長賴浩敏是律師，台灣高檢署前檢察長謝文定也曾一度被提名，後因故婉辭，因此司法院長要從審判實務界選才，並非鐵律。

也有學者指出，檢察官當司法院長理論上不是不可，如果本身有精湛素養、豐富經驗且具備司法行政能力，未必不適任院長。

有法官說，檢察官畢竟「行政官」色彩濃厚，加上常政治辦案招致民怨，外界對檢察官領導全國法官才會產生疑慮。

法官說，昔有法務部常務次長林錫堯、政務次長吳陳鐶擔任大法官，不過，司法院長地位更崇隆，除兼具憲法法庭審判長，尤其掌理國家司法政策的方向，檢察官當院長法官群體是否反彈？不得而知。

親近檢方人士說，最了解法官的是法官，檢察官、律師次之，律師當過院長，檢察官有何不可？檢察官與律師是訴訟程序的「兩造」，一造可以另一造就可以，欣見總統從用人唯親到用人唯才。

蔡秋明的檢察官同仁說，他有法務部國際及兩岸法律司司長的歷練，檢察官這身分並非考量適不適合當院長的因素，重點是司法信任度低，賴總統提名蔡要做什麼事？

司法院副院長被提名人則是法官蘇素娥，去年曾被提名為大法官、卻被民進黨團封殺的台大國發所長劉靜怡在臉書表示，「恭喜素娥，但願不會因為和我的關係，而被民進黨團公然指控為賣台亡國囉」。

據了解，劉靜怡與蔡素娥本來就有私交，對於劉靜怡的臉書發言，有司法官認為，這是劉的「高級酸」、「黑色幽默」，也有人擔心此文會「一語成讖」。