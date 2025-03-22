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大法官提名 在野批賴總統以國安神主牌護政權

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇張曼蘋周佑政／台北報導

總統府昨公布司法院長被提名人蔡秋明（左四）、副院長被提名人蘇素娥（右三）、大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、鄭純惠（右二）、陳慈陽（右一）。記者潘俊宏／攝影
總統府昨公布司法院長被提名人蔡秋明（左四）、副院長被提名人蘇素娥（右三）、大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、鄭純惠（右二）、陳慈陽（右一）。記者潘俊宏／攝影
總統府昨公布七名大法官提名人，賴總統的提名考量之一是「國安」。國民黨立委賴士葆指，賴政府什麼都扯國安，無限上綱就是要「抗中」，這樣的提名人選會失去客觀；民眾黨立委林憶君質疑，賴總統捍衛綠色政權，一切都以國安問題當作神主牌？

大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴昨表示，賴總統這次提名有三個考量，其中之一是，提升國安案件專業能量，確保國家安全與廉能政治。

賴士葆稱，司法院正副院長被提名人的政治立場並不明顯，但經過總統府這麼一說，外界就會打個問號，是否一定要先抗中保台？他說，大法官與國安之間不能講完全沒有關係，但列為必要條件，等同告訴外界「顏色為主」，如此就失去客觀性。

林憶君表示，大法官人選還是應專注考量法學專業，而非以是否能提升國安去做裁量，更無法理解，為何總統府會找一名檢察官來擔任司法院院長。這次公布的結果仍充滿令人不意外的「政治名單」，尤其是蔡秋明，過去從未法官經歷，連蔡都坦言不可思議，「難道賴總統為了捍衛綠色政權，一切都以國安問題當作神主牌？」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重賴總統職權，總統依法依程序提名，立法院就依法依程序審查，不要預設前提，做先入為主的攻擊。

黨政人士表示，提升國安案件專業能量、確保國安等，是賴清德總統此次提名的考量與期許，並非針對單獨個案。

針對國安相關案件，司法院過去就已要求各地院、高院及分院對成立國安專業法庭或專股辦理。黨政人士說，國安案件有高度專業，包括證據力、量刑標準等，司法院正副院長被提名人蔡秋明、蘇素娥過去有偵審拉法葉艦案的實績，期許他們未來能提升司法院對國安相關案件偵審的專業量能。

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吳思瑤 大法官 抗中保台 拉法葉 蕭美琴 賴士葆 賴清德

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