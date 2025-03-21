國安成提名大法官考量 賴士葆：抗中為主 失去客觀

總統府今日公布司法院正副院長、大法官提名人。副總統蕭美琴提及賴清德總統的提名考量，當中包括國安。國民黨立委賴士葆說，什麼都要扯國安，大法官與國安之間不能講完全沒有關係，但列為考慮，等同告訴外界「顏色為主」，失去客觀。

總統府今公布司法院長提名人為台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長提名人為最高法院法官蘇素娥。大法官提名人分別為中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、前考試委員暨現任台北大學法律學系陳慈陽，以及政大法學院特聘教授詹鎮榮。

蕭美琴說，賴總統秉持前瞻思維，這次提名有三個考量，也是三個期許。第一，守護自由民主的憲政制度、捍衛人權、保障及人民權利救濟；第二，提升國安案件專業能量，確保國家安全及廉能政治賴清德總統

賴士葆說，什麼都要扯國安，無限上綱到這樣的程度，就是抗中。司法院正副院長提名人的政治立場並不明顯，也願意嚴格審查，可是經過賴總統這樣一講，大家心裡就會打個問號，是否一定要先抗中保台？因為強調國安。

賴士葆表示，大法官與國安之間不能講完全沒有關係，但列為考慮，等同告訴外界「顏色為主」，如此就失去客觀性。司法院長提名人蔡秋明為檢察官出身，連民進黨立院黨團總召柯建銘都質疑合適性。

賴士葆認為，大法官是司法正義的最後一道防線，顯然還是顏色放第一。這樣會篩掉很多合適當司法院長的人。