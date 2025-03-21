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大法官提名出爐 綠：依法依程序審查盼勿預設前提

中央社／ 台北21日電

總統府今天公布7位大法官被提名人，台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明為院長被提名人，最高法院法官蘇素娥為副院長被提名人，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，尊重總統職權，總統依法依程序提名，立法院就依法依程序審查，不要預設前提，做先入為主的攻擊。

副總統蕭美琴今天主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，公布7位被提名人，包含院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事的林麗瑩、知名公法學者陳慈陽、國立政治大學特聘教授詹鎮榮。

吳思瑤表示，民進黨團尊重總統職權，大法官提名都是經過司法院大法官提名審薦小組循程序審查及各方推薦所推出的名單，名單好壞良窳，就是後續立法續審查的工作。

吳思瑤表示，被提名人的相關文件尚未送至立法院，名單一提出，在野黨就不明就裡批評，在野黨立委不應為反對而反對，對被提名人不公平也不尊重。大法官審查是立委重要職責，應理性討論，不要預設前提，不要先入為主攻擊。

不過，民進黨黨團總召柯建銘說，這時候提名大法官毫無意義，因為藍白兩黨把憲法訴訟法改為10個跟9個，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，這完全是違憲，民進黨團已提出暫時處分與釋憲。

對於民眾黨立法院黨團總召黃國昌批評，找檢察官擔任院長是回到審檢一家親的年代，並強調這些人是否擁有當時大法官被提名人之一劉靜怡所沒有的對民進黨政府的忠誠，通過「綠色至上」標準考核。

柯建銘說，劉靜怡當初提名未過，是被國民黨團封殺的，先前7個大法官被提名人，國民黨團全部封殺，黃國昌假裝支持劉靜怡要騙民進黨的票，是拙劣的演出，黃國昌講的話，當馬耳東風就好了。

大法官

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