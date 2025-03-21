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大法官提名出爐 賴總統提三個期許

中央社／ 台北21日電

副總統蕭美琴今天主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人」介紹記者會，宣布包括院長蔡秋明、副院長蘇素娥等7位大法官提名人選。蕭副總統指出，總統賴清德這次提名秉持三個考量，也是三個期許，希望守護自由民主憲政制度、提升國安案件專業能量、持續推動司法改革。

除正副院長外，另5位大法官被提名人為國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事的林麗瑩、知名公法學者陳慈陽、國立政治大學特聘教授詹鎮榮。

蕭副總統指出，目前司法院大法官含正副院長缺額7位，為了正常運作，賴總統依照憲法增修條文，考量司法院及憲法法庭憲政任務，徵詢各界意見並審慎思考後，決定提名上述人選，今天將咨請立法院同意。

副總統指出，賴總統為了深化自由民主人權，打造全民司法願景，秉持前瞻思維，這次提名有三個考量，也是三個期許，第一、守護自由民主憲政制度，捍衛人權以及保障人民權益救濟；第二、提升國安案件專業能量，確保國家安全及廉能政治；第三、持續推動司法改革，提升審判品質，進行司法工作環境減壓。

賴總統去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選，但全遭立法院封殺。

大法官

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