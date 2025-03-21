反擊央廣 吹哨者聲明：涉案者都升官 一樁見不得光的詐領案
央廣詐領案延燒，「吹哨者」李菁今天發出最新聲明表示，央廣稱本案為「陳年沉痾」，意圖將此案淡化為單純制度疏失、試圖掩蓋其背後長期違法、貪瀆的事實。但她要鄭重指出，這是一樁見不得光的公費詐領案，更不應以「沉痾已癒」之語混淆視聽。
中央廣播電台4年前涉嫌向陸委會等公部門詐領車馬費，在央廣任職25年的台語導播李菁是當年吹哨者，她出面指控車馬費造假弊案，卻疑似遭到長期職場霸凌，包括剝奪錄音室登記權限、考績遭威脅等，但當時涉案的多位高層不僅未被追究責任，最後反而高升；她曾寄存證信函給央廣所有董監事，並提出職場霸凌申訴，最後裁定霸凌不成立。她說，「我就是當年吹哨者、也是受害者。」
李菁完整聲明如下：
從2017年8月起，央廣華語部（當時稱節目部）周姓副理所安排的台語節目來賓費，皆統一向處理陸委會經費的窗口申報請領，然而台語節目從未製作過任何陸委會委託之節目，為何能申請陸委會的預算？更離譜的是，我們被要求將節目名稱欄位空白，以方便他們事後挪用與編造。這不只是制度瑕疵，而是公然指導基層員工製造假單據，涉嫌貪汙。然而事過境遷，不但未見央廣自省，當年涉案者個個升官、吹哨者步步驚心，這豈是所謂用「陳年沉痾」來代表事不關己？
在我提出律師函、控訴職場霸凌之前，這短短的一年半內，台語節目就被挪作申報、虛報近50萬元的陸委會節目來賓費。這只是冰山一角。央廣所謂的「會計師查核」不過是球員兼裁判的作秀審查，最後只拿兩名非編制的委製人員開刀了事，真正主導體制性詐報的高層卻全身而退，內部還將調查報告列為密件，並由董事會決議「準備結案」。請問，這叫做「查核完畢」還是「掩蓋真相」？
至於央廣聲明中提到我提出的職場不法侵害事件，央廣聲稱「公正公平、可受公評」，實際上卻是以黑箱作業、形式審查來掩蓋事實。我在第一次遞交證據時已清楚指出，我遭遇的霸凌正是因揭發此弊案而遭秋後算帳的報復。央廣卻拒絕調查揭弊背景，並在資方法顧主導下草率認定「不成立」，甚至以偷偷派人遞送信封的方式，企圖規避我對程序不正的抗議。
本人曾當面向總台長張瑞昌、副總李明俐說明我遭到報復性霸凌的具體情況，央廣明知前因後果，卻仍選擇壓下關鍵證據，草率結案。這樣的處理模式，既是對吹哨者的侮辱，也是對公共媒體價值的背叛。
央廣今天自詡改革有成，卻拒絕公開當年完整查核報告、拒絕追究高層責任、拒絕正視揭弊者所遭受的打壓，請問這樣的公廣媒體，改革何在？廉潔何在？
我將持續透過法律程序與社會揭露，要求公開查核報告、重啟調查並追究真正涉案高層責任，也呼籲外界勿被央廣「已查清、已改革」的話術所誤導。
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