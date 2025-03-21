反擊央廣 吹哨者聲明：涉案者都升官 一樁見不得光的詐領案

央廣詐領案延燒，「吹哨者」李菁今天發出最新聲明表示，央廣稱本案為「陳年沉痾」，意圖將此案淡化為單純制度疏失、試圖掩蓋其背後長期違法、貪瀆的事實。但她要鄭重指出，這是一樁見不得光的公費詐領案，更不應以「沉痾已癒」之語混淆視聽。

中央廣播電台4年前涉嫌向陸委會等公部門詐領車馬費，在央廣任職25年的台語導播李菁是當年吹哨者，她出面指控車馬費造假弊案，卻疑似遭到長期職場霸凌，包括剝奪錄音室登記權限、考績遭威脅等，但當時涉案的多位高層不僅未被追究責任，最後反而高升；她曾寄存證信函給央廣所有董監事，並提出職場霸凌申訴，最後裁定霸凌不成立。她說，「我就是當年吹哨者、也是受害者。」

李菁完整聲明如下：