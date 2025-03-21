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廉政署查央廣詐領案 李遠：法律允許範圍盡量全公開

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
文化部長李遠表示，文化部秉持開放政府、完全透明的態度，且央廣也已對外聲明，在法律允許範圍盡量全部公開。記者張曼蘋／攝影
文化部長李遠表示，文化部秉持開放政府、完全透明的態度，且央廣也已對外聲明，在法律允許範圍盡量全部公開。記者張曼蘋／攝影

央廣播電台4年前爆車馬費造假爭議，當時文化部要求央廣委外調查，調查報告被列不公開密件，廉政署近期展開調查。文化部長李遠表示，文化部秉持開放政府、完全透明的態度，且央廣也已對外聲明，在法律允許範圍盡量全部公開。

當時文化部要求央廣委外調查，調查報告被列為不公開的密件。根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出2000多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務員以親屬名義冒領車馬費。

立法院今繼續進行行政院長卓榮泰施政總質詢，李遠會前受訪被問及如何處理央廣車馬費案一事，他說，央廣4年前發生事情後，文化部主動請央廣找第三方會計師調查，並責成央廣在適當時對外公開，此案目前還在檢調調查。

李遠表示，文化部秉持開放政府、完全透明的態度，央廣也已對外聲明，在法律允許範圍盡量全部公開，也會改革。

央廣 文化部

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