廉政署查央廣詐領案 逾2千筆領據有異

中央廣播電台四年前發生車馬費造假爭議，當時文化部要求央廣委外調查，調查報告被列為不公開的密件。廉政署近期展開調查，根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出兩千多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務員以親屬名義冒領車馬費。

央廣下周四舉行董事會，有董事準備提案，要求央廣公開調查報告，以昭公信。央廣表示，已完成的調查報告都已陳報主管機關文化部，尊重文化部對該案的後續處置。

央廣逾8成經費政府補助

央廣每年預算約五點四億元，逾八成經費是政府補助，卻傳出疑似長年偽造單據核銷陸委會等機關補助案，每年恐達上千萬元。文化部要求政風查核，央廣二○二一年花費近百萬元公開招標，委託勤美聯合會計師事務所分三階段調查：第一階段是央廣指定的特定領據範圍、第二階段為審計抽樣範圍、第三階段是新增領據範圍，最後完成「財團法人中央廣播電台節目受訪來賓個人領據專案查核」勞務採購案報告書。

據指出，央廣第一階段指定查核二○一五年一月一日至二○二一年三月卅一日期間，總計五五三○筆單據，其中發現二四○二筆異常。調查報告指出，央廣缺乏有效的內控機制，報告也備註，這些筆數是根據節目部相關人員回覆及整理未回覆資料，與實際筆數可能有約略差異，一筆領據可能同時存在一種以上的查核情形。

報告內容揭露領據5缺失

調查報告顯示有五大狀況：一、領據記載節目名稱與實際播出節目無法核對，約一二○五筆，例如來賓Ａ錄製「台灣ＮＥＷ一下」節目，但是實際錄製節目為「筆尖上孩提的奇幻之旅」。二、領據根據支付標準換算應播出的集數與實際播出節目的集數不符，約六二四筆，例如「兩岸ＩＮＧ，節目長度卅分鐘，領據金額一千元，依規定應有三集節目，但僅核對出二集」。

三、領據來賓與快訊的節目來賓無法核對，約二五八筆，例如李○○具公職身分，卻填姊姊名字，還有先生填寫太太的名字支領。四、領據日期與播出時間難以勾稽，約二五○筆，例如來賓Ｂ所簽領據為二○二○年一月的「台灣紅不讓」，但播放時間為二○一九年四月十二日。五、節目來賓為其他節目主持人，約六十五筆，例如領據來賓Ｃ為某節目主持人，領據記載卻分別錄製「兩岸ＩＮＧ」、「台北國際資訊站」、「台灣紅不讓」等節目十四張領據。

央廣昔行政調查稱是填錯

央廣當年的行政調查，以「錢並未進入任何人口袋，沒有弊端，只是節目名稱填錯」結案，連時任文化部長李永得都不滿意，要求送政風調查。

而該分調查報告列為央廣二○二二年一月十一日董監事會討論事項，並備註「機密文件請勿外流」，但無機密文號。至於由誰核定為機密文件，董事也不知情。

最後的懲處結果，時任吳姓主任秘書及袁姓節目部經理雖被各記一支大過，但留任原職，其中吳姓主秘在董事換屆後，還升上代理總台長，如今已退休；原行管部陳姓經理則升任為主秘，當時經手的主管一一升官。

央廣員工表示，曾向高層反映要查明責任，憂心檢廉調查結果，會讓基層背上黑鍋。