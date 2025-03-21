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「昔有國防布 今有文化布」 朝野喊公開央廣調查結果

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪黃婉婷／台北報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片

央廣弊案調查報告未公布，朝野立委都表示，應盡快公開向社會大眾說明。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，任何涉入爭議的事件，央廣既然有進行調查，就須說明調查結果，文化部作為上級督導單位也該有所掌握，進行後續作為。

國民黨立委羅廷瑋表示，文化部前部長李永得曾允諾調查報告完成後將交付立院，並移送政風調查，但拖了四年，最後卻被央廣列為機密文件，是在遮掩什麼？「昔有國防布，今有文化布」，拿政府經費本該接受全民檢驗，支持央廣董事會提案公開調查報告。

國民黨立委葛如鈞表示，該依法行政者若有違法，毋枉毋縱。他提到，對於反惡罷連署，動輒大動作搜索在野黨地方黨部、用勞檢、會計檢查來調查民意代表辦公室，但在面對自己問題，則是大搞「文化布」，他提醒民進黨對於各種標準和事實切勿搞雙標，不要綠能你不能。

吳思瑤 國民黨 央廣 文化部 李永得 民進黨 羅廷瑋

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