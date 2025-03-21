冷眼集／兩千多筆「爛帳」 國家級電台欠社會一個說明

央廣是國家級廣播電台，不僅是公廣集團成員，對外更代表國家門面。央廣涉嫌詐領車馬費的調查報告只是冰山一角，報告只查六年就揪出兩千多筆「爛帳」，更何況空白紅白單陋習已延續廿多年，行政單位幾乎是矇著眼睛就補助上千萬元，難以想像主計、審計、監察單位當初如何放行？藍綠都曾是「歷史共業」，這池水深不可測，就看檢調能挖多深？

央廣爆發詐領醜聞後，文化部曾要求央廣委外提出調查報告，至今仍列為「機密文件」。據指出，央廣指定查核期間，五千多筆單據就有兩千多筆異常，出包率逾四成；央廣高層多次對內部辯稱，「錢留央廣、絕無不法」，問題這些都是納稅人的血汗錢，詐領車馬費就是非法所得，央廣還欠社會一個說明，不是更新一套會計帳務系統，之前的爛帳就可以一筆勾銷。

委外的調查報告直指五大缺失，甚至有公務員簽署家人姓名冒領車馬費，恐涉嫌偽造文書、甚或貪汙重罪，如果不是內控高度失靈，背後是否有異常的人為疏失？央廣舊的會計帳務系統執行超過廿年，以往溢領的經費究竟流至何方？

此外，立法院已三讀通過「公益揭弊者保護法」，明訂要保護吹哨者，但央廣事件當年的吹哨者竟傳出被長期職場霸凌，她指證歷歷被剝奪錄音室登記權限、考績遭威脅等，顯與法令意旨背道而馳。公廣的職場環境竟讓吹哨者忐忑不安，相關單位應秉公正調查，不能放任官官相護。

民代詐領助理費案辦得風風火火，公廣媒體若涉嫌不法，檢調更不應有雙重標準。央廣四年前被爆出溢領車馬費事件，調查報告卻列為機密文件，至今仍留下黑箱謎團，甚至衍生吹哨者遭職場霸凌的爭議；央廣四年前既已完成調查報告，就應該將事實公諸於世，身為主管機關的文化部，更不該繼續遮掩，成為名副其實的「文化布」。