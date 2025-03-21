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廉政署調查 央廣：完全配合

聯合報／ 記者何定照／台北報導
中央廣播電台。記者林伯東／攝影
中央廣播電台。記者林伯東／攝影

針對廉政署調查央廣涉嫌詐領案，央廣表示，對四年前來賓車馬費事件，尊重廉政署調查，也完全配合，不予評論。央廣表示，已完成的調查報告都已陳報主管機關文化部，尊重文化部對該案的後續處置。

至於導播李菁指控職場霸凌案部分，央廣說，對職場不法侵害案一向抱持高度重視且零容忍的立場，內部也參考勞動部職業安全衛生署所頒布「執行職務遭受不法侵害指引」制訂「職場不法侵害作業要點」，訂有相關處理標準作業規範。所有申訴案都秉於實事求是、毋枉毋縱原則，審酌當事人提供事證、聲請調查證據進行調查，也會在尊重當事人權益的前提下，盡速通知當事人調查結果。

央廣表示，在接獲李姓員工疑似職場不法侵害通報案後，央廣均依上述作業要點成立專案委員會，進行案件調查與審議。專案委員會指派副總台長擔任召集人，成員包含外聘兩位專家（律師）以及央廣工會代表與非當事人所屬部門經理。

記者林政忠／台北報導

中央廣播電台涉嫌向陸委會詐領車馬費情事，央廣工會發出兩點聲明表示，當年疑點仍未釋疑，希望檢調查出真正幕後黑手及嚴辦該負責的人，不要讓央廣基層承辦同仁背鍋；工會也呼籲央廣打造對吹哨者友善的職場，不要再造成職場霸凌。

這份聲明獲得央廣工會全體理監事一致通過，聲明表示，聽聞停止調查多年的陸委會詐領案又開始調查，可讓央廣學習到什麼是偽造文書、什麼是使公務員登載不實等罪。經過這次教訓，上上下下都應學習到，違法的事一丁點都不能碰。因陸委會及央廣都是拿著公帑預算，一分一毫皆是民脂民膏，更應守法。該案件當初經過文化部行政調查，發現很多疑點後移送檢調進行後續偵查，該案還有許多疑點未釋疑，如今繼續調查，希望檢調能查出真正幕後黑手及嚴辦該負責的人，不要讓央廣基層承辦同仁背鍋。

工會也表示，經查被霸凌的工會會員，就是當年揭發央廣詐領陸委會弊案的同仁，該員揭弊後，「節目收聽及點擊率皆名列前茅下，連續考績拿乙等」，實在無法讓人不聯想到是公報私仇，希望央廣能打造對吹哨者友善的職場，否則至今犯法不自知，錯誤仍繼續進行。

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