央廣涉詐領 文化部：缺內控機制

前立委李德維曾質詢央廣詐領爭議，時任文化部長李永得答詢時公開表示，他不滿意央廣行政調查，要求對外聘請獨立的會計師事務所對帳，他提出三點說明：一、外部調查的確發現很多制度漏失；二、他要求單據核銷要電腦化作業，央廣不能停留在人工作業；三、追究過失人員。李永得當時也允諾將外部調查報告提交立法院，結果央廣卻將報告列為「機密文件」。

不過，立法院詢答後就不了了之，文化部最後並未送交該份調查報告。一位公廣前經營高層指出，行政部門列機密等級依法有極其嚴謹的法定程序，還會列文案字號供查，央廣只是財團法人，文化部也指示委外調查並將報告送交立法院，央廣調查報告怎能列為機密文件？

國民黨立委羅智強辦公室近日續追此事，文化部回函表示，二○二一年六月廿三日函請央廣董事會委請第三方機構公正查核，查核二○一五至二○二一年三月卅一日期間的領據，發現問題在於，央廣缺乏有效內部控制機制，無法規範節目來賓請領來賓費與實際節目錄製的連結。

文化部表示，央廣於去年重新建置已使用廿餘年的「會計帳務（含出納作業）系統」，依合約於今年三月十七日完成履約。措施包括：一、整合納入「個人領據結報作業」至「財會資訊整合系統」；二、「個人領據結報作業」（系統）提供結報單位可建立「來賓」受領人資料庫；三、節目產製單位可透過「快訊代碼」勾稽音檔內容，優化節目報支經費管理作業。文化部將持續追蹤列管，央廣「會計帳務（含出納作業）系統」的建置期程及後續使用情形。

文化部也表示，央廣已就專案查核報告所列核銷缺失，提出改善措施，包括要求節目製作人如實填具相關資料、規定節目製作人員於領據註明該節目錄製之集數、播出日期等資訊，結報時複核節目播出資訊，不符集數即予剔除、調整節目資訊揭露方式、調整結報作業方式，於領據之事由欄敘明該領據為節目主持費，並於回歸主持費科目結報及就講客電台之節目製作經費支付標準以專案簽准，並依此規定辦理經費支付及核銷事宜等。

文化部強調，已要求央廣本於權責，就相關核銷缺失確實檢討改善，並合理揭露處理結果；並於二○二二年就央廣查核結果有疑慮部分，併同查核報告函送檢調單位，經了解，全案偵查中。

截稿前，記者嘗試聯繫李永得未果、無法取得回應。

對於傳出廉政署陸續以「犯罪嫌疑人」名義約詢基層人員；廉政署表示，本案是台北地檢署指揮北部地區調查組偵辦，相關發交調查內容還在查證中。