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北部監所超收問題 國土署：遷建北所最快民國120年

中央社／ 新北20日電
矯正署台北看守所。圖／聯合報系資料照片
矯正署台北看守所。圖／聯合報系資料照片

法務部綜合規劃司司長王文德今天表示，北部監所確實超收，台北看守所遷建移入土城司法園區，刻不容緩。國土署官員則表示，遷建北所最快也是民國120年之後。

民進黨立法委員吳琪銘、蘇巧慧、國民黨立委張智倫今天會勘土城司法園區，法務部綜合規劃司司長王文德等人陪同，聽取內政部土地重劃工程處長蕭喻鴻簡報，隨後並舉行座談。

王文德會中表示，土城司法園區土地規劃，包括「司法專區」的新北地院與新北地檢，還有「機關用地」的矯正署台北看守所、台北女子看守所遷建用地。依照目前建築師規劃，司法專區不會有圍牆，並敦親睦鄰、美化環境。

對於日前媒體報導監所超收，王文德說，並非全台灣的監獄與看守所超收，造成受刑人、收容人擁擠；但北部的監所確實超收，因此，目前台北看守所遷建移入土城司法園區，刻不容緩。

依照以境建築師事務所現場簡報，未來台北看守所、台北女子看守所共有12.81公頃，可望抒解收容擁擠現象，提升教化品質，改善建築空間與重視技訓活動場所，建置現代化、科技化的監所。

簡報內容指出，配合司法園區公共工程，預計今年下半年申請有償撥用作業，民國115年交付土地。國土管理署署長吳欣修表示，台北看守所的搬遷，最快也是民國120年之後。

座談會中，立委吳琪銘建議，將來園區內司法專用區新北檢、新北地院辦公大樓，不要有圍牆，融入民眾社區；立委蘇巧慧會勘時，希望周邊生命紀念園區要重視停車問題；立委張智倫則建議，公園開發後，要重視景觀廁所，以符合民眾需求。

司法 土城 建築師

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