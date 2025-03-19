回響／監所超收 矯正署：爭取改建、危勞津貼

本報「陽光行動」專題報導個別監所超收事宜，法務部矯正署昨表示，將配合各監所擴遷改建工程啟用期程，同步爭補合理管教人力，已再研提矯正人員比照警、消、移民、空中勤務機關支領「深夜危勞性勤務津貼」規畫，期能完善同仁職場保障。

矯正署說，矯正機關肩負我國刑罰執行、強制處分及教化矯正之重要任務，目前全台監所共可容納六萬餘名收容人，實際收容五萬八千餘名，整體雖無超額收容狀況，不過國內人口分布密度不同，西部地區監所易生處遇空間與戒護人力不足問題，法務部為解決困境已督責實施有關措施。

一、監所持續擴、遷、改建計畫，二○二五年底將啟用八德外役監獄與彰化看守所擴遷建工程，增加三四五九名收容額，並積極推動桃園女子監獄、台北看守所及女子看守所擴遷建計畫，計再增一五二二名收容額。

二、及時機動調整移監，依超收警示提早將收容人移至合適機關，衡平處遇量能，紓緩戒護壓力。

三、實施後門刑事政策，建構客觀假釋量表，對犯行輕微、高處遇成效及低再犯風險者務實審核，協助更生復歸。

四、運用科技輔助，今年起至二○二七年分階段全面數位化監所監控設備，並持續研發矯正智慧管理輔助系統。