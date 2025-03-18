影／監所內衝突變多管理員曝心聲 最大挑戰是這些事

全國各地監獄驚爆收容人超收現象，監獄空間不足讓監所管理員備感壓力，以高雄女監來說，管理員和收容人戒護比例，平常日是1比20，假日1比59，1個工廠管理員1班配置118名收容人，甚至有時高達155人，監所管理員指出，「擁擠的環境和人力不足」，對他們來說是兩大挑戰。

在高雄女監擔任主任管理員3年多的王淑美指出，「擁擠」是每個監所目前面臨的困境，空間不夠，造成的衝突事端相對較強烈、比例也高，以她身為工廠主任來說，面對118個收容人來說算少，甚至有1個工廠到150幾個人，人力比和歐美、日本等國家比較。真的是不符合比例。

「監所是外面社會的縮版」王淑美表示，大家在生活上，若看誰不是很順眼就會積怨，吵起來，也會有人在旁煽風點火敲邊鼓，是常有的事情，她帶的工廠有100多人，若兩人吵起來會先將彼此隔開，多人爭吵，她1人無法處理，會呼叫支援，也會命令其他收容人先趴下，以適時處理突發狀況。

王淑美指出，監獄擁擠問題普遍存在，如果可改善管理和設施，會減輕監所管理員的壓力；此外她期許能幫助高齡收容人適應監所生活，不至於讓她們感到孤苦或者說沒人理它們，讓他們能安心服刑，協助出監後和家人聯繫，順利回歸社會。

在高雄女監擔任夜勤管理員約5年的蔡容熙吐心聲說，通常1個晚上只剩下17或18名人力，晚上要處理同學的病況和突發狀況，除了輪班睡覺的3小時之外，一個人要管300多名收容人，壓力之大，讓心裡一直呈警戒狀態。因為不曉得何時會發生戒護事故，除了輪班睡覺的3小時，「真的是1顆心都懸著」。

「夜班最常見的衝突，就是打架和吵架。」蔡容熙說，監所舍房環境擁擠，加上高雄天氣炎熱，同學（指收容人）很容易因一點小事就放大，例如半夜上廁所，踩到睡覺中同學的棉被或者踩到人，就會通報主管，「環境擁擠，容忍度低，造成管理上的困難」。

另一個則是生病或突發狀況，蔡容熙點出，有緊急突發狀況，兩個人的衝突好排解，先將其中1人隔開，多人會呼叫中央台支援，但若有同學生病得外醫，須派遣兩個人力，等於影響後續團隊的人力運用；她到高雄女監5年了，人力一直沒增加，收容人又超收，戒護比例失衡，造成管理員身心很大的壓力，也因此前幾年有不少學姊因此請辭或請調，「這種現象對矯正體系很不好」。

蔡容熙分析，「高齡化社會」和「毒品氾濫」這兩件事也造成監所很大的負擔。因高齡化犯罪者讓外醫和臨時的狀況增加。而毒品氾濫者，尤其是新收的收容人，因精神不穩，隨時得協助處理，造成管理員內外的煎熬。

如何面對高壓的監所工作環境，蔡容熙笑笑說，她盡量保持開朗的性格，透過看影片、出去走走，維持正能量。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885