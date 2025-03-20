影／高雄養殖魚塭大亨要認養Lucky？動保處揭比特犬領養進度

二度傷人的比特犬Lucky目前仍在動保處收容，原先據傳嘉義有名飼主想要領養，在告吹之後，又傳有新的領養者，動保處表示，目前尚未接到聯繫；也透露Lucky情緒更穩定，訓犬師也說在這一到二周都會過來陪伴。

比特犬Lucky被沒入動保處獨立籠的第二天，影片中看出叫聲宏亮，一旁也有自己的小被子。據傳，先前曾有一名嘉義的飼主有意想領養Lucky，不過最後在家人的勸阻下打消念頭。不過，最近又有一名高雄市曾養過高加索犬、養殖魚塭大亨的民眾有意想領養。

動保處技正華心惠表示，目前尚未接獲到聯繫，動保處網站上頭也有相關領養方式、條件及聯繫方式，不過由於Lucky的狀況特殊，仍需要一段時間的評估，「一定是要懂得人才能飼養。」

針對Lucky第二天進籠狀況，華心惠說，食量依舊比較少，不過情緒相比幾天前更穩定，而當初的訓犬師也說會在這一到二周過來陪同。

由於飼主昨天沒有前來，是否擔心會影響Lucky情緒，華心惠說，對於狗狗來說，前來探望不會不好，不過訓犬師也將訊息和飼主說明。另外針對20萬罰款部分，她也說，通常會在下午3點半查看是否入帳，繳費期限到4月7日。