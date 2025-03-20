比特犬案「關說」還是「關心」？議員：有心人會刻意操作

比特犬Lucky二度傷人事件，傳出議員關說的案外案，北市動保處昨強調僅了解狀況並沒有干涉。「關說」、「關心」常在一線之隔，如何避免越線、踩雷成了議員與民代的課題，北市有議員直言關心會被誤會或解讀成關說，都是有心人士的操作。

北市不具名議員說，關說是逼迫行政人員做違法事情，關心會被誤會或解讀成關說，都是有心人士的操作，甚至汙名化民意代表。民代處理陳情案時，最好能站民眾、民代、機關三方不同立場去看影響層面，若是立場過於偏頗恐容易被操作成關說。

該名議員指出，大家對於關說的認知就是去喬事情，然而民代作為潤滑劑的角色，要了解民眾找民代陳情的需要與想要的處理結果，也要知道掌握市府能做到的程度與難處，以自身角色幫雙方開協調會，讓陳情者、市府從中取得最大共識與可行性，這叫關說？大嘆「這年頭民代愈來愈難做，只因立場不同。」

另一名議員認為，接到選民陳情時，民代理當要回覆，處理程序會基於職責會邀集相關單位來向陳情人說明，這是關心，但倘若民代明知陳情人違法明確屬實必須受罰，民代不能運用身分向施壓市府單位，否則就會變成關說。現在時代在進步，民眾的法治觀念也要進步，所以「民意代表必須具備向自己的選民溝通與說服的能力」，不能把鍋全部甩給公務單位，這對他們也不公平。

他直言，不是所有事情都要照單全收，民代要有自己的定見，否則選民叫你做違法事情，你也要做嗎？而且民代不可以要求市府基層同仁做違法行為只是為了成就自己的「選服能力假象」，否則就變成第二個柯文哲，這個標準一定要謹守，才不會越過可能違法關說的紅線。

也有議員說，「選案要想清楚，考驗自己的sense」，有時陳情人講得頭頭是道、義憤填膺，可能誇大事件內容，他通常會左右互搏，在心裡挑戰對方所言是否有道理，自己在案件處理能做到何種程度。當二分法時沒道理，就不會往下進行，有道理就會幫，幫忙方法如匿名、公開或質詢處理。