二度咬人比特犬領養落空 動保處接手訓練、尋覓飼養人

北市咬人肇禍的比特犬Lucky遭沒入，嘉義原有人想領養昨天卻臨時放棄，先前傳出徐姓原飼主已安排牠明天安樂死，沒入後逃過死劫，但若無人領養，恐再面臨安樂死威脅或終生安置。

Lucky因11天內2度咬人被沒入，前天被送至北市動保處收容，徐姓原飼主被罰20萬元且不得領養，截至昨天尚未繳罰款，也未探視Lucky。北市動保處救援隊代理隊長熊禹涵表示，繳款截止日為4月7日，若飼主未提行政救濟或罰款分期付款申請，會強制執行。

動保處技正華心惠表示，Lucky剛換新環境，又看到很多人無法鬆懈，身心緊張，加上沒在籠內排便、尿尿習慣，首日僅喝水無法進食、排泄，昨天原飼主安排訓練師協助安撫、陪伴1小時，情緒已舒緩，貼身小被子有撕咬但未嚴重破損，後續將和原訓練師討論如何協助牠適應環境，並尋覓合適飼養人。

華心惠表示，現階段先讓Lucky「減敏」適應環境，降低攻擊性，目前牠只接受與習慣親近的人接觸，動保處訓練師也和前訓練師討論制定方案，慢慢了解習性，協助牠習慣收容環境。

先前曾傳出嘉義有人想領養，昨天證實已放棄；華心惠說，對方主動聯繫表達飼養意願，但和共同飼養人討論無法達成共識，暫時無法飼養。

市議員鍾沛君表示，評估外界關注、周遭親友反對，嘉義飼主決定先不領養；她也透露，Lucky二度咬人被逮到後，徐姓原飼主甚至去預約明天安樂死，動保處得知後緊急攔阻，因為非疾病等狀況而撲殺是違法行為。