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嘉義人炸鍋！傳鄉親有意領養北市咬人比特犬 縣市府回應了
北市咬人比特犬遭沒入動保處，原先傳出有嘉義飼主有意願領養，消息讓嘉義人炸鍋，一片反對聲浪；不過，後來這名飼主評估後拒絕。嘉義縣、嘉義市也都證實這消息，目前無人提出認養申請。
台北市徐姓飼主飼養的比特犬「Lucky」，2度從車窗跳出咬傷2名機車騎士，北市動保處除對飼主重罰20萬，並沒入犬隻，傳出有嘉義飼主想認養，消息令嘉義人炸鍋，社群媒體一片反對聲浪；「拜託不要來嘉義⋯⋯⋯」、「意思是換地方咬人嗎！這樣大家就會忘記它嗎！」、「為什麼要換主人養？目前的嘉義還不夠熱鬧嗎？」
另有網友表示「千萬不能來嘉義，大家喜歡來觀光美麗風光無限休閒的度假好地方。」、「嘉義是得罪誰了嗎」、「換咬嘉義人嗎？能不能別把炸彈丟到純樸的嘉義！」、「可以饒了我們嗎」、「大家以後出門帶球棒」、「嘉義人是公認的熱情，但狗狗留在原來的地方就好，不用來禍害嘉義」。
嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如說，已跟北市動保處確認，目前還沒人認養，依法律規定，飼養比特犬飼主應於2023年2月28日前向所在地主管機關登記備查，才能繼續飼養，並應為犬隻絕育，不得繁殖。目前嘉縣登記列冊比特犬271隻，飼主168人。
嘉義市建設處副處長羅資政說，嘉義市目前列管有案的有25隻比特犬22名飼主，飼養比特犬相關事項，市府除會一一打電話通知飼主提醒注意之外，也會正式公文通知。動保園區沒有收容比特犬，也沒有接獲飼主領養訊息。
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