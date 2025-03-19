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北市比特犬傷人 台東縣府允加強清查宣導

中央社／ 台東縣19日電
台北市日前發生比特犬Lucky二度跳出車窗咬傷人事件，引起台東藍綠議員關心，要求台東縣政府嚴加管制。縣府表示，近日會加強清查宣導。比特犬示意圖。圖／ingimage
台北市日前發生比特犬Lucky二度跳出車窗咬傷人事件，引起台東藍綠議員關心，要求台東縣政府嚴加管制。縣府表示，近日會加強清查宣導。比特犬示意圖。圖／ingimage

台北市日前發生比特犬Lucky二度跳出車窗咬傷人事件，引起台東藍綠議員關心，要求台東縣政府嚴加管制。縣府表示，近日會加強清查宣導。

台東縣議會今天進行第13次臨時會，民進黨議員黃治維、國民黨議員張全馨嵐質詢時關心台東縣比特犬數量與現況，及寵物未繫牽繩相關罰則等。

黃治維表示，近期接獲投訴案例，有飼主把狗帶到美術館散步，被管理員要求使用牽繩，飼主反而質疑管理員為何管那麼多，凸顯台東民眾對動物保護法觀念較薄弱。

他強調，台東很多家庭都有飼養毛小孩，而溜狗未繫牽繩，恐導致狗突然咬傷路人或其他犬隻，甚至跑到車道上造成車禍意外等問題。

張全馨嵐提醒農業處，台東縣府雖有列管登記比特犬數量，但北部近期發生比特犬接連咬傷人案例，不可不慎，主管機關應事先積極預防，避免重蹈覆轍。

台東縣政府農業處長許家豪回應表示，台東縣登記的比特犬有200多隻，登記及飼養前皆有告知飼主相關責任，並告知飼主經備查的犬隻必須絕育且不得繁殖，針對近期案例，會加強清查宣導。

他說，台東4年前發生曾參與高雄氣爆及南澳中國遊覽車落海搶救建功的退役搜救犬貝斯遭比特犬咬傷事件，引發眾怒，農業處依動保法開罰新台幣3萬元。

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