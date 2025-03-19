嘉義飼主為何不領養比特犬了？ 議員曝內幕：周遭人反對

北市比特犬Lucky3月6日、17日兩度跳車咬傷騎士，北市動保處昨強制沒入，國民黨議員鍾沛君透露嘉義有飼主有意願領養，此事或有轉圜，結果卻傳出有變數。鍾沛君今表示，經過昨天外界關注、周遭的人反對，該名飼主決定先不領養。

國民黨議員鍾沛君表示，動保處有同仁告知她，有名上個月剛從台北領養過比特犬的飼主，原本有意願接手領養Lucky，但經過昨天外界關注、周遭的人反對，便決定先不領養。

鍾沛君說，一開始她向動保處要求一定要裁最高罰、不可再將Lucky還給原飼主，也建議動保處收容若無法妥善照顧，為免傷及其他動物及員工，應廣徵有經驗、有能力的飼主來領養；現階段，希望Lucky可以「降敏」減低攻擊性。是否安樂死或開放領養，皆非現階段要務。

她也透露，Lucky二度咬人被逮到後，飼主甚至去預約周五安樂死，動保處得知後緊急攔阻，因為非疾病等狀況而撲殺是違法行為。

動保處說，先前該飼主有主動聯繫動保處表達有意願飼養，但今天再次致電表示，和共同飼養人討論過，可能無法達成共識，暫時無法飼養，但未詳細說明原因，現階段會先幫助狗狗減敏，然後持續尋覓合適飼養人。